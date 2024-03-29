Журналисты подтвердили гибель 49 000 военных РФ в Украине

Почти треть из погибших на войне с Украиной военнослужащих РФ - заключенные или добровольцы, следует из данных "Медиазоны" и Русской службы BBC.

Издание "Медиазона", Русская служба британской медиакомпании BBC и волонтеры установили по данным из открытых источников имена 49 281 российских военнослужащих, погибших на войне РФ против Украины. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила "Медиазона".

Издание отмечает, что за последние две недели список пополнился именами 1580 человек. Почти треть имен в списке принадлежат либо завербованным на войну заключенным (это 8887 человек, или 18 процентов) и добровольцам (6434 человека, или 13,1 процента). В том числе, на войне с Украиной погибло 3329 офицеров, 386 из них - в звании от подполковника и выше.

Самая многочисленная возрастная группа в списке - 33-35 лет, к ней относятся 5157 погибших в Украине военных РФ, чьи имена известны. Что касается российских регионов, то больше всего, по этим данным, погибло жителей Краснодарского края (1881 человек), далее идут Башкортостан (1723) и Свердловская область (1637).

В ЦРУ оценивают потери РФ в 315 тысяч человек

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в своей колонке для американского издания Foreign Affairs 30 января оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек, включая раненых военнослужащих.

"Медиазона" и BBC согласились с этой оценкой: "За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных. Этот показатель очень сильно зависит от региона, возраста и социального положения, поэтому мы не используем его в расчетах постоянно. Но он подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных в соцсетях некрологов дают нам приблизительно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда выходит, что оставшиеся 230 тысяч - это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого числа погибших", - отметили журналисты.

Слухи о новой мобилизации в РФ и наступлении на Харьков

Издание "Верстка" 22 марта сообщило со ссылкой на источники во властных структурах России, что в ближайшее время на войну с Украиной планируется отправить еще 300 тысяч человек. По словам собеседников издания, для этого хотят привлечь резервистов и граждан, находящихся в запасе, а срочников, у которых заканчивается срок службы будут "уламывать всеми способами" на подписание контракта. Источники издания называют все эти действия "мобилизацией 2.0". "Верстка" также обращает внимание на то, что в Москве оборонные предприятия и бюджетные организации уже начали активно оформлять бронь для своих сотрудников.

По данным СМИ, вновь набранные в армию РФ военнослужащие могут быть использованы для наступления на Харьков. Собеседники "Медузы" среди представителей российской власти сошлись во мнении, что это "вполне вероятный сценарий". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо создать "санитарную зону" вокруг Белгородской области, которая граничит с Харьковской и подвергается обстрелам ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предостерег Россию от наступления на Харьков, пообещав, что тогда этот город станет для РФ "роковым".

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