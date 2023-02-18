В числе новых "иноагентов" в России - журналист Андрей Лошак

Министерство юстиции России в пятницу, 17 февраля, пополнило реестр "иностранных агентов" еще тремя фигурантами. В перечень включены журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов и школа свободной общественной мысли "Возрождение".

В сообщении Минюста утверждается, что Лошак участвовал в создании и распространении материалов "иностранных агентов", распространял "негативную информацию" о решениях, принимаемых государственными органами РФ, и о проводимой ими политике, в том числе о деятельности Минобороны, а также высказывался против войны в Украине и "активно взаимодействовал с иностранными структурами".

Зубов, как заявляет Минюст, тоже участвовал в создании и распространении материалов "иноагентов", а кроме того, распространял "недостоверную информацию" о деятельности российских органов власти. Ведомство подчеркнуло, что историк живет за рубежом и преподает в иностранном вузе.

Школа "Возрождение", по утверждению министерства, выступала с призывами к борьбе с действующей властью и изменению конституционного строя России. Ранее "иноагентами" были объявлены многие ее лекторы, в том числе Екатерина Шульман, Дмитрий Колезев, Евгений Чичваркин, Евгений Ройзман и другие известные личности.

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