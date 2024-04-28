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Часы пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,38 млн евро

Роман Сулима
28 апреля 2024 г.

Золотые карманные часы, принадлежавшие американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, проданы на британском аукционе. После реставрации их носил сын Астора. Покупателем стал коллекционер из США.

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Золотые карманные часы Джона Джейкоба Астора
Золотые карманные часы Джона Джейкоба АстораФото: Henry Aldridge & Son/PA Media/dpa

Золотые карманные часы одного из пассажиров "Титаника" были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу. 27 апреля. Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son. Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.

Общая сумма вырученных от продаж памятных вещей с "Титаника" средств является "совершенно невероятной", отметил аукционист Эндрю Олдридж. По его мнению, это характеризует не только значимость самих предметов, но и увлечение людей судном, затонувшим 112 лет назад.

Самый богатый человек на борту

Джон Джейкоб Астор считался самым богатым пассажиром на борту "Титаника". В последний раз он был замечен курящим сигарету - уже в тот момент, когда корабль начал тонуть в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. Как благородный джентльмен, до этого предприниматель помог своей жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку, и она выжила, отмечают историки.

На момент смерти миллионеру было 47 лет. Тело Астора было найдено в Атлантическом океане через неделю после крушения "Титаника". Среди его личных вещей были золотые карманные часы с выгравированными на них инициалами. По словам представителей Henry Aldridge & Son, они были полностью отреставрированы и возвращены семье, после чего их долгое время носил сын Астора.

Трансатлантический пассажирский пароход "Титаник" затонул в апреле 1912 года во время следования из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным оценкам, около 1500 человек.

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