Часы пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,38 млн евро

Часы пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,38 млн евро28 апреля 2024 г.
Золотые карманные часы одного из пассажиров "Титаника" были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу. 27 апреля. Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son. Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.
По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.
Общая сумма вырученных от продаж памятных вещей с "Титаника" средств является "совершенно невероятной", отметил аукционист Эндрю Олдридж. По его мнению, это характеризует не только значимость самих предметов, но и увлечение людей судном, затонувшим 112 лет назад.
Самый богатый человек на борту
Джон Джейкоб Астор считался самым богатым пассажиром на борту "Титаника". В последний раз он был замечен курящим сигарету - уже в тот момент, когда корабль начал тонуть в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. Как благородный джентльмен, до этого предприниматель помог своей жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку, и она выжила, отмечают историки.
На момент смерти миллионеру было 47 лет. Тело Астора было найдено в Атлантическом океане через неделю после крушения "Титаника". Среди его личных вещей были золотые карманные часы с выгравированными на них инициалами. По словам представителей Henry Aldridge & Son, они были полностью отреставрированы и возвращены семье, после чего их долгое время носил сын Астора.
Трансатлантический пассажирский пароход "Титаник" затонул в апреле 1912 года во время следования из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным оценкам, около 1500 человек.