Жители Литвы собрали 8 млн евро на оборудование для ВСУ

На собранные деньги будут закуплены более 1100 комплектов безопасности, состоящих из монокуляра ночного видения, лазерного прицела и индивидуального антидронового комплекса.

Жители Литвы в ходе акции по сбору средств для украинских военных пожертвовали более 8 млн 288 тысяч евро, сообщила литовская телерадиокомпания LRT в воскресенье, 25 февраля. Кампания под названием Radarom, начавшаяся в конце января, была организована LRT, телеканалом Laisvės TV, а также организациями Blue/Yellow, "Сильны вместе" и журналисткой Ритой Милюте. На собранные деньги планируется закупить более 1100 комплектов безопасности.

Президент Литвы: Помощь Украине - наш священный долг

Каждый комплект стоимостью 7500 евро состоит из монокуляра ночного видения, лазерного прицела и индивидуального антидронового комплекса. Оборудование изготовлено в Литве компаниями Brolis Semiconductors и NT Service, пишет LRT.

"Наш долг - прежде всего помочь Украине, особенно сейчас, когда особенно тяжело, когда, может быть, кто-то теряет оптимизм. Мы не имеем права ни на какие политологические соображения, мы должны помочь Украине, потому что сегодня это абсолютная необходимость. Мы должны помочь, и это наш священный долг", - прокомментировал итоги акции президент Литвы Гитанас Науседа.

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