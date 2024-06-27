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Жители Германии стали реже разводиться

Марина Борисова
27 июня 2024 г.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ представило новые данные о разводах в Германии. Их число достигло за последние 20 лет рекордно низкого уровня.

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Разорванный рисунок с изображением семьи как символ развода
В 2023 году в Германии почти 110 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет столкнулись с разводом родителейФото: Ingrid Balabanova/Zoonar/picture alliance

В Германии зафиксирован самый низкий уровень разводов с 1990 года, об этом в четверг, 27 июня, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. В 2023 году в стране решением суда было расторгнуто около 129 тысяч браков. Это на шесть процентов меньше, чем в предыдущем периоде. Статистика разводов показывает, что тенденция к снижению началась еще в 2003 году. 20 лет назад расторгнутых браков было почти на 40 процентов больше. В результате рекорд 2023 года стал абсолютным рекордом после воссоединения Германии. Правда, немцы стали не только реже разводиться, но и заключать браки. В 2023 году был установлен один из самых низких показателей по числу заключенных браков с 1950 года.

Кто разводится в Германии

Из анализа структуры разводов видно, что более половины пар, принявших решение расстаться, воспитывают детей несовершеннолетнего возраста. Около половины разведенных пар воспитывают одного ребенка, около 40 процентов - двух, оставшиеся - трех и более. В результате почти 110 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет столкнулись с разводом родителей.

В среднем разведенные в 2023 году пары прожили вместе около 15 лет. Около 17 процентов развелись после 25 лет брака. Надо отметить, что в Германии перед оформлением развода парам дают время на обдумывание. Спустя год они могут принять окончательное решение. Среди разведенных в 2023 году таких пар было около 80 процентов в общей статистике, в остальных 20 процентах случаев речь шла о бракоразводном процессе, который длился уже около трех лет. 90 процентов заявлений на развод было подано одним из супругов с согласия другого. В шести процентах случаев заявление подали оба супруга. И четыре процента заявлений были без согласия одного из супругов.

Сколько было разводов в однополых семьях

В 2023 году один процент разводов пришелся на однополые браки. По сравнению с предыдущим периодом эта цифра выросла на 15 процентов. В 2017 году при Ангеле Меркель (Angela Merkel) вступил в силу закон о "браке для всех", ранее однополые пары могли оформить статус гражданского партнерства. Соответствующий закон действовал с 2001 года. Федеральное статистическое ведомство подчеркивает, что с момента принятия закона о "браке для всех" заключить гражданское партнерство больше нельзя. Однополые пары, состоящие в ранее зарегистрированном гражданском партнерстве, могут прекратить его только путем аннулирования. В 2023 году было аннулировано около 700 гражданских партнерств, это на 20 процентов меньше, чем в предыдущем году.

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