Жизнь в подземке: что происходит на самом деле в Харькове (23.06.2022)

Фотохроника войны в Украине - 12 мая

Спектакль для детей в бомбоубежище, разрушения в Харьковcкой области, взрыв на "Азовстали", выставка про войну в Киеве, свежий хлеб для армии и другие снимки. Фотогалерея DW.