 Жизнь в подземке: что происходит на самом деле в Харькове (23.06.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.05.2022

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Жизнь в подземке: что происходит на самом деле в Харькове (23.06.2022)

Станции метро в Харькове с перового дня войны превратились в бомбоубежища. Жители города до сих пор живут под землей.

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