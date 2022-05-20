Жизнь в подземке: что происходит на самом деле в Харькове (23.06.2022)

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Станции метро в Харькове с перового дня войны превратились в бомбоубежища. Жители города до сих пор живут под землей.
Приговор российскому сержанту за убийство мирного жителя Украины, быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. Фотогалерея DW.
Как прошел День вышиванки в мире; разрушения в Великой Костромке, Мерефе и Харькове; могила оккупанта; сон танкиста; граффити с кораблем и другие снимки. Фотогалерея DW.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.
Спектакль для детей в бомбоубежище, разрушения в Харьковcкой области, взрыв на "Азовстали", выставка про войну в Киеве, свежий хлеб для армии и другие снимки. Фотогалерея DW.
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