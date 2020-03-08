Женские премии в Германии: за достижение гендерного равноправия

Премий, вручаемых в Германии женщинам, чуть более пятидесяти в разных номинациях. Но наград за успехи в борьбе за гендерное равенство всего несколько. Самая недавняя была учреждена в 2020 году. Подробнее - у DW.
В Германии есть более пятидесяти женских премий - от научных, предпринимательских и социальных до культурных, музыкальных и литературных. Одни вручаются ежегодно, другие - с периодичностью в два, три или четыре года. Заявки на большинство таких премий обычно подаются до конца октября текущего года, чтобы у жюри осталось время выбрать победителя и объявить имя лауреата в начале следующего года. Своя женская премия есть также практически у каждого крупного города Германии - ими награждаются женщины, достигшие успехов в самых разных сферах жизнедеятельности. Но женских премий за достижения в области гендерного равноправия в ФРГ всего несколько, и все они были учреждены сравнительно недавно.
Премия имени Мари Юхач (Marie Juchacz-Preis), названая в честь немецкого социального реформатора и политика, отстаивавшей права женщин, была учреждена в Рейнланд-Пфальце в 2019 году премьер-министром этой федеральной земли Малу Драйер (Malu Dreyer). Поводом стало столетие женского избирательного права в Германии.
Лауреатов премии выбирает компетентное жюри, состоящее из экспертов в области науки, средств массовой информации, искусства и культуры, а также из представителей общественных объединений и групп, заинтересованных в достижении равноправия между женщинами и мужчинами. Премия не обеспечена денежным призом - лауреаткам вручается бронзовая статуэтка, изображающая женскую фигуру и созданная известной художницей Юттой Лутц (Jutta Lutz).
Впервые премия была вручена 7 февраля 2019 года во время церемонии "100 лет избирательного права для женщин". Лауреаткой стала гамбургская юрист и политик Лоре Мария Першель-Гутцайт (Lore Maria Peschel-Gutzeit).
В прошлом году этой награды была удостоена жительница федеральной земли Саар - немецкая феминистка и публицистка Марлис Кремер (Marlies Krämer). Церемония награждения прошла в Международный женский день - 8 марта.
Женскую премию имени Анне Кляйн (Anne-Klein-Frauenpreis) учредил в 2012 году Фонд имени Генриха Бёлля. Ее удостаиваются женщины, которые борются за гендерное равноправие. Премия названа в честь юриста и бывшего сенатора земли Берлин Анне Кляйн, умершей в 2011 году, победителя выбирает жюри из пяти человек. Размер награды, финансируемой за счет пожертвований, составляет 10 тыс. евро.
"Кандидаты на премию должны добиться успехов в сфере устранения дискриминации по признаку пола и гендерной идентичности и продемонстрировать приверженность делу борьбы за права женщин", - подчеркивается в условиях участия в конкурсном отборе.
Лауреатами этой премии могут стать не только жительницы Германии. В 2020 году ее была удостоена правозащитница и борец за права женщин в Индии криминолог Прасанна Гетту, а в 2021 году премию получила турецкая юристка и активистка движения за права женщин Канан Арин.
По оценкам экспертов, за пределами Германии проживает около 75 миллионов этнических немцев и обладателей немецкого гражданства. Обладательница звания "Немка года за рубежом", учрежденного Международной сетью поддержки немецкоязычных СМИ (Internationale Medienhilfe), в 2021 году будет названа в третий раз.
Почетный титул "Немка года за рубежом" присваивается феминисткам и активисткам в немецких общинах, немецкоязычных учреждениях культуры и СМИ по всему миру. Учредители премии считают, что женщины по-прежнему плохо представлены во многих немецких общественных организациях за рубежом.
"Цель конкурса - привлечь больше внимания к культурным достижениям и традициям немцев за пределами их исторической родины. Многие жители Германии почти ничего не знают о жизни немецких меньшинств и общинах за границей, поскольку эти темы не обсуждаются на уроках в школах и в университетах страны", - подчеркивает Бьорн Акстинат (Björn Akstinat), руководитель Международной сети поддержки немецкоязычных СМИ.
Первой лауреаткой премии "Немка года за рубежом" стала журналистка и театровед из Румынии Элизе Вилк (Elise Wilk). В 2021 году в финальный раунд вышли пять претенденток: американка немецкого происхождения, этнические немки из Бразилии, Чили, Намибии и Румынии. Обладательницу титула по традиции выбирают голосованием в интернете и немецкоязычных СМИ за пределами Германии, а ее имя становится известно в конце октября.
Премия имени Эльзе Фальк (Else-Falk-Preis) была учреждена в 2020 году в Кельне по инициативе Рабочей группы Кельнского объединения женщин (AKF) . Она названа в честь политика и активистки движения за права женщин во времена Веймарской республики.
"Эльзе Фальк была выдающейся жительницей Кельна: с 1919 по 1933 годы она возглавляла городскую ассоциацию женщин и была председателем рабочей группы ассоциаций Рейнской области и Вестфалии. Она также руководила ассоциацией по реабилитации и обучению матерей и основала четыре дома престарелых для женщин, обнищавших после первой Мировой войны и последовавшей за ней инфляции", - рассказывает в интервью DW заместитель председателя AKF Марита Алами (Marita Alami).
Компетентное жюри, выбирающее победительницу, состоит из 13 человек. Первым лауреатом премии стала Фрауке Мар (Frauke Mahr) - управляющий директор общественной ассоциации "Лобби для девочек"(Lobby für Mädchen), которая борется с такими проявлениями дискриминации, как повседневный сексизм или моббинг по отношению к подросткам в СМИ и социальных сетях.
Размер премии составляет 5 тысяч евро. Ее лауреаткам представляется возможность внести свое имя в Книгу почета Кельна. Награду первой победительнице премии вручила мэр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker).
"У кельнской женской премии одна важная особенность: она не поощрительная, цель которой - поддержать лауреата в ее деятельности, а вручается за уже достигнутые заслуги в сфере борьбы за равноправие между женщинами и мужчинами", - подчеркивает Марита Алами.
Крайне важно, чтобы женщины имели равные возможности с мужчинами как в политической, так и в социальных сферах, занимали руководящие должности на предприятиях и фирмах, считает Марита Алами. И их заслуги во всех сферах деятельности, включая усилия и в достижении гендерного равноправия, должны быть отмечены соответствующим образом.
"На бумаге у нас давно уже это провозглашено, однако на практике ситуация, к сожалению, выглядит иначе. Возьмем такой пример: почетными гражданами города Кельна являются всего две или три женщины, мужчины в этом смысле лидируют - их несколько десятков. В этом смысле у нас еще много работы", - резюмирует Алами.
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