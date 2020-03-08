Женские премии в Германии: за достижение гендерного равноправия

В Германии есть более пятидесяти женских премий - от научных, предпринимательских и социальных до культурных, музыкальных и литературных. Одни вручаются ежегодно, другие - с периодичностью в два, три или четыре года. Заявки на большинство таких премий обычно подаются до конца октября текущего года, чтобы у жюри осталось время выбрать победителя и объявить имя лауреата в начале следующего года. Своя женская премия есть также практически у каждого крупного города Германии - ими награждаются женщины, достигшие успехов в самых разных сферах жизнедеятельности. Но женских премий за достижения в области гендерного равноправия в ФРГ всего несколько, и все они были учреждены сравнительно недавно.

Премия имени Мари Юхач

Премия имени Мари Юхач (Marie Juchacz-Preis), названая в честь немецкого социального реформатора и политика, отстаивавшей права женщин, была учреждена в Рейнланд-Пфальце в 2019 году премьер-министром этой федеральной земли Малу Драйер (Malu Dreyer). Поводом стало столетие женского избирательного права в Германии.

Лауреатов премии выбирает компетентное жюри, состоящее из экспертов в области науки, средств массовой информации, искусства и культуры, а также из представителей общественных объединений и групп, заинтересованных в достижении равноправия между женщинами и мужчинами. Премия не обеспечена денежным призом - лауреаткам вручается бронзовая статуэтка, изображающая женскую фигуру и созданная известной художницей Юттой Лутц (Jutta Lutz).

Немецкая феминистка и публицистка Марлис Кремер

Впервые премия была вручена 7 февраля 2019 года во время церемонии "100 лет избирательного права для женщин". Лауреаткой стала гамбургская юрист и политик Лоре Мария Першель-Гутцайт (Lore Maria Peschel-Gutzeit).

В прошлом году этой награды была удостоена жительница федеральной земли Саар - немецкая феминистка и публицистка Марлис Кремер (Marlies Krämer). Церемония награждения прошла в Международный женский день - 8 марта.

Премия имени Анне Кляйн

Женскую премию имени Анне Кляйн (Anne-Klein-Frauenpreis) учредил в 2012 году Фонд имени Генриха Бёлля. Ее удостаиваются женщины, которые борются за гендерное равноправие. Премия названа в честь юриста и бывшего сенатора земли Берлин Анне Кляйн, умершей в 2011 году, победителя выбирает жюри из пяти человек. Размер награды, финансируемой за счет пожертвований, составляет 10 тыс. евро.

Премия имени Анне Клейн вручается женщинам, которые борются за гендерное равноправие

"Кандидаты на премию должны добиться успехов в сфере устранения дискриминации по признаку пола и гендерной идентичности и продемонстрировать приверженность делу борьбы за права женщин", - подчеркивается в условиях участия в конкурсном отборе.

Лауреатами этой премии могут стать не только жительницы Германии. В 2020 году ее была удостоена правозащитница и борец за права женщин в Индии криминолог Прасанна Гетту, а в 2021 году премию получила турецкая юристка и активистка движения за права женщин Канан Арин.

Почетный титул "Немка года за рубежом"

По оценкам экспертов, за пределами Германии проживает около 75 миллионов этнических немцев и обладателей немецкого гражданства. Обладательница звания "Немка года за рубежом", учрежденного Международной сетью поддержки немецкоязычных СМИ (Internationale Medienhilfe), в 2021 году будет названа в третий раз.

Почетный титул "Немка года за рубежом" присваивается феминисткам и активисткам в немецких общинах, немецкоязычных учреждениях культуры и СМИ по всему миру. Учредители премии считают, что женщины по-прежнему плохо представлены во многих немецких общественных организациях за рубежом.

"Цель конкурса - привлечь больше внимания к культурным достижениям и традициям немцев за пределами их исторической родины. Многие жители Германии почти ничего не знают о жизни немецких меньшинств и общинах за границей, поскольку эти темы не обсуждаются на уроках в школах и в университетах страны", - подчеркивает Бьорн Акстинат (Björn Akstinat), руководитель Международной сети поддержки немецкоязычных СМИ.

Первой лауреаткой премии "Немка года за рубежом" стала журналистка и театровед из Румынии Элизе Вилк (Elise Wilk). В 2021 году в финальный раунд вышли пять претенденток: американка немецкого происхождения, этнические немки из Бразилии, Чили, Намибии и Румынии. Обладательницу титула по традиции выбирают голосованием в интернете и немецкоязычных СМИ за пределами Германии, а ее имя становится известно в конце октября.

Премия имени Эльзе Фальк в Кельне

Премия имени Эльзе Фальк (Else-Falk-Preis) была учреждена в 2020 году в Кельне по инициативе Рабочей группы Кельнского объединения женщин (AKF) . Она названа в честь политика и активистки движения за права женщин во времена Веймарской республики.

"Эльзе Фальк была выдающейся жительницей Кельна: с 1919 по 1933 годы она возглавляла городскую ассоциацию женщин и была председателем рабочей группы ассоциаций Рейнской области и Вестфалии. Она также руководила ассоциацией по реабилитации и обучению матерей и основала четыре дома престарелых для женщин, обнищавших после первой Мировой войны и последовавшей за ней инфляции", - рассказывает в интервью DW заместитель председателя AKF Марита Алами (Marita Alami).

Марита Алами - зампредседателя организации-инициатора премии имени Эльзе Фальк

Компетентное жюри, выбирающее победительницу, состоит из 13 человек. Первым лауреатом премии стала Фрауке Мар (Frauke Mahr) - управляющий директор общественной ассоциации "Лобби для девочек"(Lobby für Mädchen), которая борется с такими проявлениями дискриминации, как повседневный сексизм или моббинг по отношению к подросткам в СМИ и социальных сетях.

Размер премии составляет 5 тысяч евро. Ее лауреаткам представляется возможность внести свое имя в Книгу почета Кельна. Награду первой победительнице премии вручила мэр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker).

"У кельнской женской премии одна важная особенность: она не поощрительная, цель которой - поддержать лауреата в ее деятельности, а вручается за уже достигнутые заслуги в сфере борьбы за равноправие между женщинами и мужчинами", - подчеркивает Марита Алами.

Крайне важно, чтобы женщины имели равные возможности с мужчинами как в политической, так и в социальных сферах, занимали руководящие должности на предприятиях и фирмах, считает Марита Алами. И их заслуги во всех сферах деятельности, включая усилия и в достижении гендерного равноправия, должны быть отмечены соответствующим образом.

"На бумаге у нас давно уже это провозглашено, однако на практике ситуация, к сожалению, выглядит иначе. Возьмем такой пример: почетными гражданами города Кельна являются всего две или три женщины, мужчины в этом смысле лидируют - их несколько десятков. В этом смысле у нас еще много работы", - резюмирует Алами.

Смотрите также:

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины во главе правительства По состоянию на март 2018 года Европа лидировала по числу стран, правительства которых возглавляют женщины. Помимо ФРГ и Великобритании, это были Норвегия, Исландия, Сербия. Кроме того, в некоторых европейских странах женщины стоят во главе государства или занимают различные министерские посты. Но и в странах Азии и Африки женщины возглавляли правительства, например в Намибии, Мьянме, в Бангладеш.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Избирательное право для женщин Избирательное право для женщин, как возможность участвовать в политической жизни, было введено в разное время. Так, в России женщины получили право голосовать на выборах в 1917 году. А в 1918 такая возможность появилась у женщин в Германии. В США избирательное право для женщин было введено в 1920 году. А вот женщинам Саудовской Аравии разрешили принимать участие в голосовании лишь совсем недавно.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины и законотворчество Во многих странах мира женщины активно участвуют в законотворческой деятельности. Доля женщин в парламенте в Германии, например, составляет 30,7 процента. В то время как в Катаре всего 3,7 процента. В России она не превышает 16 процентов, а в США составляет чуть более 19 процентов. Лидирует по числу женщин в парламенте на сегодняшний день Руанда - 61,3 процента.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины в бизнесе В странах Европы высока доля женщин, возглавляющих крупные бизнес-структуры. Лидирует по этому показателю Франция. Но и в Германии число женщин на руководящих постах крупных концернов увеличилось после того как в 2015 году бундестаг определил квоту в 30 процентов для ряда предприятий.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Мужчины и вопрос равноправия В ходе опросов общественного мнения, проводимых в разных странах мира, мужчин спрашивали о том, что они думают о гендерном равенстве и роли женщин в обществе. От 48 до 56 процентов респондентов из КНР, России и Индии ответили, что мужчины лучше подходят для важных общественных задач. А в Испании, например, так считают лишь 9 процентов опрошенных. Впрочем, взгляните сами! Автор: Наталья Позднякова

