Zerkalo сообщило о выдворении из Чехии главы Белорусской федерации футбола

По информации Zerkalo, власти Чехии предписали покинуть страну председателю Белорусской федерации футбола (Ассоциация "Белорусская федерация футбола", АБФФ) Владимиру Базанову и его жене. Им было отказано в пребывании в стране, пишет издание в среду, 1 декабря, ссылаясь на представителя полиции Моравскосилезского края Павлу Йироушкову.

"По юридическим причинам мы не можем называть конкретные фамилии. Могу подтвердить, что два иностранных гражданина вчера были задержаны. Проверка по месту жительства выявила, что они нарушили требования, установленные министерством здравоохранения в связи с условиями въезда в Чехию", - указала Йироушкова в интервью Zerkalo. Она сообщила, что задержанные были отпущены на свободу и получили приказ о выезде до 1 декабря. Они "должны были покинуть вчера Шенгенскую зону", добавила представитель чешской полиции.

Базанов приехал на матч женских сборных Чехии и Беларуси

Накануне сообщалось о задержании в Чехии главы АБФФ и его жены. Приближенный правителя Беларуси Александра Лукашенко въехал в страну, не имея соответствующего разрешения и задержан вместе с женой в Моравскосилезском крае, написало издание Denik N со ссылкой на неназванные источники. Базанов приехал в Чехию на матч женских сборных двух стран, который был впоследствии отложен из-за положительных тестов на коронавирус у белорусских футболисток.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Базанов не имеет визы, поэтому в случае въезда на территорию страны к нему будут применены административные меры, вплоть до депортации.

Базанов внесен в санкционные списки

Белорусский фонд спортивной солидарности указывает, что глава АБФФ "принимал непосредственное участие в репрессиях против белорусских футболистов и футбольных специалистов, выступивших на стороне народа после событий августа 2020 года" и находится под западными санкциями. "Кроме того, Базанов несет прямую ответственность за коррупцию в беларусском футболе. Мы благодарны представителям МИД и правоохранительных органов Чехии за бдительность и особое внимание к данной ситуации", - указала организация.

Как отмечает белорусская служба Радио "Свобода", Владимир Базанов является бывшим военным, а в 2010-2014 годах возглавлял информационно-аналитический центр при администрации президента Беларуси. Белорусский спортивный функционер внесен в санкционные списки стран Балтии, которые поддерживает и Чехия, отмечает издание.

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