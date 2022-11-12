  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Актер Жерар Депардье и президент РФ Владимир Путин
Жерар Депардье и Владимир Путин, 2013 годФото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti Pool/M. Klimentyev
ПолитикаРоссия

Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в РФ

Ольга Лебедева
38 мин. назад

Решение французского актера связано с паузой в проектах, но не с войной в Украине, заявил ТАСС друг и продюсер Депардье.

https://p.dw.com/p/4JRAh

Французский актер Жерар Депардье закрывает продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Решение связано с паузой в проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на друга и продюсера Депардье Арно Фрилли.

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", - цитирует издание заявление продюсера. При этом Фрилле указал, что решение "ни в коем случае не связано" с ситуацией, возникшей из-за войны РФ против Украины. "Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России", - добавил он.

Российское гражданство Депардье и запрет на въезд в Украину

В январе 2013 года Депардье получил российский паспорт в Сочи во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Депардье подал на гражданство РФ из-за несогласия с планами французского правительства ввести в стране 75-процентный налог на роскошь. Решение актера вызвало широкий общественный резонанс во Франции. В интервью Vanity Fair Депардье заявлял, что готов "умереть за Россию".

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Депардье въезд в страну за высказывания "в поддержку нарушений территориальной целостности и суверенитета" Украины. После начала полномасштабной войны РФ против Украины, в марте 2022 года французский актер призвал остановить боевые действия и начать переговоры, и возложил ответственность за войну на Владимира Путина.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Гражданство Депардье: 100 рублей и 100 друзей

Гражданство Депардье: 100 рублей и 100 друзей

В кинолентах Жерар Депардье - настоящий француз: от галла Обеликса до поэта Сирано де Бержерака. Теперь актеру французом быть расхотелось. На повестке дня - гражданство Бельгии, а россиянином Депардье уже стал.
Политика4 января 2013 г.01:45 мин.
external

Немецкие СМИ: Россиянин Депардье и летающие тарелки в Сочи

Немецкие СМИ: Россиянин Депардье и летающие тарелки в Сочи

Россиянин Депардье: бескорыстная любовь к России или роль дрессированного медведя. Олимпиада в Сочи - космические тарелки у моря. Самое политическое Рождество. Такие темы интересовали немецкие СМИ на этой неделе.
Политика11 января 2013 г.03:10 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)

Глава МИД Украины: РФ играет в "голодные игры" с миром

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты18 ч. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция17 ч. назад
Контейнеровоз в речном порту Дуйсбурга

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Экономика и бизнес11 ноября 2022 г.
Промежуточные выборы в США

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Политика11 ноября 2022 г.
Один из лагерей беженцев в Идлибе после удара РФ

Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия

Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия

Конфликты11 ноября 2022 г.
Описание карикатуры: обнесенная деревянным забором территория с вывеской "Рыночная экономика", у входа слева стоит дядя Сэм, который рукой показывает медведю с российским флагом, чтобы тот уходил.

Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили

Как США Россию "нерыночной экономикой" заклеймили

Политика11 ноября 2022 г.
На главную страницу