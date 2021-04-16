 Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о принятии Украины в ЕС | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2021

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Украина

Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о принятии Украины в ЕС

Несколько стран Евросоюза уже поддержали декларацию о европейской перспективе Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону подписать декларацию о поддержке принятия Украины в состав Европейского Союза. "Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этим документом. Я… предложил Франции также поддержать Украину. Думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - сообщил Зеленский на брифинге в пятницу, 16 апреля, по итогам его переговоров с Макроном в Париже. Он напомнил, что декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС уже подписали несколько государств Евросоюза.

Месяцем ранее поддержать стремление Украины стать членом Евросоюза официально обязалась Литва. Соответствующую декларацию подписали на встрече 18 марта Зеленский и литовский президент Гитанас Науседа. В ней, в частности, признавалось право Киева подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49-й Договора о Европейском Союзе и отмечалось, что Литва намерена прилагать усилия для принятия Украины в состав Евросоюза.

Войска РФ на границе с Украиной

За последние недели на фоне обострения ситуации в Донбассе и стягивания российских войск к украинским границам Украина неоднократно просила предоставить ей членство в ЕС и НАТО. "Мы не можем бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявил Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro накануне переговоров с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном, состоявшихся 16 апреля. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии заявил, что Москва "открыто угрожает Киеву войной и разрушением украинского государства". 

Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза ранее выразили обеспокоенность усилением российского контингента вдоль границы с Украиной. Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию России. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил концентрацию войск РФ в этих областях "контрольными проверками".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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