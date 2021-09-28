Что Зеленский ждет на самом деле от нового правительства Германии (26.11.2021)

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В Киеве прошел пресс-марафон Владимира Зеленского. Президент заявил о готовящемся в Украине госперевороте. Кроме того, он ответил на вопросы DW о новом правительстве ФРГ и "Северном потоке-2".
Матеуш Моравецкий намерен лично связаться с вероятным будущим канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить судьбу "Северного потока - 2".
В Берлине курсируют неофициальные списки кандидатов на министерские посты в новом правительстве Германии. Кому какой пост в нем прочат и чего ждать от новых министров?
По словам главы офиса Зеленского, Украина настаивает на рассмотрении вопроса о "Северном потоке - 2" в "нормандском формате".
Юрий Витренко вновь назвал сооружение СП-2 ошибкой и призвал США восстановить санкции против этого газопровода. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что речь идет о национальной безопасности Украины.
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