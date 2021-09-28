 Что Зеленский ждет на самом деле от нового правительства Германии (26.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 26.11.2021

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Что Зеленский ждет на самом деле от нового правительства Германии (26.11.2021)

В Киеве прошел пресс-марафон Владимира Зеленского. Президент заявил о готовящемся в Украине госперевороте. Кроме того, он ответил на вопросы DW о новом правительстве ФРГ и "Северном потоке-2".

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