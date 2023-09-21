Зеленский встретился с представителями Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский в начале визита в Вашингтон в четверг, 21 сентября, встретился с представителями Конгресса США. На переговорах с членами Палаты представителей и Сената Зеленский намеревался обсудить расширение американской военной помощи Киеву для защиты от российской вооруженной агрессии.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 24 млрд долларов, но этого вызвало недовольство в рядах оппозиционных республиканцев, которые составляют большинство в Палате представителей. Переговоры с Конгрессом по бюджету сейчас идут чрезвычайно тяжело.

Встреча с Байденом в Белом доме

Владимир Зеленский планировал 21 сентября также посетить министерство обороны США, а в 15.00 по восточноамериканскому времени (22.00 мск) - встретиться в Белом доме с президентом Байденом. Украинский президент в числе прочего настаивает на передаче Киеву ракет большей дальности, но США, так же как и Германия, пока сдержанно реагируют на это.

США являются важнейшим сторонником Украины в деле отражения российской агрессии и уже поставили Киеву вооружений на многие десятки миллиардов долларов. Зеленский еще в декабре прошлого года приезжал в Вашингтон, где выступил с речью в Конгрессе США. Это была его первая заграничная поездка с начала российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Для нынешней встречи с конгрессменами и Байденом Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка, где он участвовал в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН. Накануне он выступил с речью на Генассамблее и в Совете Безопасности ООН.

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