Зеленский: Украину нельзя сравнивать с Афганистаном

Украину некорректно сравнивать с Афганистаном, поскольку она не зависит от США настолько сильно. Так президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 сентября, отреагировал на вопрос ведущего телеканала CNN Фарида Закарии о том, не беспокоит ли его мысль, что Киев может лишиться поддержки США, как Кабул.
Ведущий сослался на высказывание секретаря Совбеза России Николая Патрушева в интервью газете "Известия" от 19 августа. Он заявил, что свергнутому правительству Афганистана не помог статус основного союзника США вне НАТО и что то же самое ожидает Украину, поскольку "страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках".
Зеленский же в интервью CNN напомнил, что в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им противостояла российская армия, а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.
Байден и Зеленский - о возможном членстве Украины в НАТО
Комментируя свою недавнюю встречу с президентом США Джо Байденом, Зеленский подчеркнул, что благодарен за то, что Украина остается в списке приоритетов США. "Это важный сигнал. Но за этим сигналом мы всегда ожидаем действия", - добавил президент Украины.
Зеленский сообщил, то задал Байдену "очень прямой вопрос" по поводу конкретных сроков вступления Украины в НАТО, добавив, что обсуждению этой темы было отведено 20-30 минут их общения.
Байден ответил, что, по его мнению, Украина должна быть членом НАТО, однако это решение он не может принимать в одиночку, рассказал украинский лидер.
По словам Зеленского, такой ответ не говорит о сильной позиции США, однако является правдивым. Украинский лидер ответил Байдену, что понимает его правоту, но считает, что его решение могло бы сделать путь Украины в НАТО "более коротким и более прозрачным для украинцев".
Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом с 31 августа по 1 сентября. 1 сентября он встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
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Автор: Александра Елкина