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Зеленский призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Сергей Ромашенко
20 сентября 2023 г.

"Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", - заявил Владимир Зеленский на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

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Владимир Зеленский выступает на заседании Совета Безопасности ООН
Владимир Зеленский выступает на заседании Совета Безопасности ООНФото: Angela Weiss/AFP/Getty Images

Россия ведет преступную и неспровоцированную войну против Украины, желая захватить ее территории и ресурсы. Об этом заявил, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН в среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия стремится "подорвать своей агрессией все дамбы международных норм, которые должны защищать мир от войн", а ООН при этом зашла в тупик. "Человечество уже не надеется на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений именно по решениям", - указал Зеленский. Кроме того, он обвинил Россию в геноциде украинского народа.

Одновременно Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. "Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной", - отметил он. По его словам, Генассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето. "Это первый необходимый шаг. При условии получения двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана - глобального квалифицированного большинства - вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами. Второй шаг - Совбез ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира. Я приветствую предложения разных лидеров расширить представительство наций в СБ. Круг постоянных членов Совбеза должен отражать современность", - заключил Зеленский. По его мнению, место постоянного члена Совета заслуживает Германия - за ее борьбу за мир и безопасность.

Владимир Зеленский также огласил свой мирный план прекращения войны в Украине, состоящий из двух пунктов. Первый - это полный вывод со всей территории Украины в пределах границ 1991 года всех войск и военных формирований РФ, включая Черноморский флот. Второй пункт - полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. "Только выполнение этих двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - заявил президент Украины.

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Топ-тема

Владимир Зеленский выступает на заседании Совета Безопасности ООН

Зеленский призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН

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