 Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 19.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины

Президент Украины и канцлер ФРГ обсудили на Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое продвижение в разных форматах. Украинский лидер поблагодарил Германию за поддержку.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Зеленский написал в субботу, 19 февраля, в Twitter, что стороны говорили о дипломатических усилиях по урегулированию кризиса вокруг Украины.

"Обсудили дипломатическое продвижение в разных форматах, актуальную ситуацию в сфере безопасности на востоке Украины и последние провокации, - отметил украинский лидер. - Разделяем приверженность политико-дипломатическому урегулированию. Благодарны за поддержку".

Олаф Шольц ранее предупредил Москву о серьезных последствиях вторжения. "Любое дальнейшее нарушение территориальной целостности Украины повлечет за собой высокие издержки для России - политические, экономические и геостратегические", - заявил глава германского правительства в Мюнхене. "Требуется как можно больше дипломатии, но без наивности", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Мюнхенская конференция по безопасности в условиях эскалации вокруг Украины

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в условиях новой эскалации вокруг Украины. Москва еще несколько месяцев назад подвела к украинским границам десятки тысяч военных и военную технику. В Киеве и на Западе видят в этом угрозу прямого дальнейшего военного вторжения в Украину. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Киева и проведении маневров вблизи границ РФ.

За последние месяцы, по оценке США, Россия увеличила численность войск на границе с Украиной до 190 тысяч. Президент США Джо Байден 18 февраля выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на украинскую территорию "на следующей неделе, в ближайшие дни".

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 25:33

Конфликт в Донбассе: что происходит на востоке Украины? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Мюнхенская конференция на фоне обострения в Донбассе. DW Новости  

Взрывы в Донбассе - РФ создает повод для вторжения?  

Реклама

Самые читаемые

Подготовка к войне с Украиной - не блеф. CIT о движении войск у границы  

Последствия урагана ''Иления'' в Германии (фотогалерея)  

Затяжной ковид: что мы о нем сейчас уже знаем  