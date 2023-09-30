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В Украине создан Альянс оборонной промышленности

Александра Иванова
30 сентября 2023 г.

Базовую декларацию Альянса оборонной промышленности на форуме DFNC1 в Киеве подписали 38 производителей вооружений из 19 стран мира.

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Американская ракетная система ATACMS
Сегодня Украина в значительной степени зависит от поставок Западом оружия. На фото: американская ракетная система ATACMSФото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

На прошедшем в Украине первом Международном форуме оборонной промышленности (DFNC1) был создан Альянс оборонной промышленности. Об этом объявил в Telegram-канале и соцсети Facebook в субботу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что "производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к базовой декларации (Альянса. - Ред.) и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной создавать арсенал свободного мира".

По данным МИД Украины, в форуме участвовали 252 оборонных предприятия из 30 стран мира. Декларацию о создании Альянса оборонной промышленности на момент закрытия форума подписали 38 производителей вооружений из 19 государств.

Приоритет - использование современных технологий

Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии представители Украины обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, сообщил Зеленский. "Наш приоритет - развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производство снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли", - заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украина готова "предложить специальные условия компаниям", которые выразят готовность совместно развивать оборонное производство.

Планируется, что Украина, которая в ходе войны, развязанной против нее Россией, сильно зависит от западных вооружений, создаст специальный фонд для привлечения дополнительных экономических ресурсов в три области: благоустройство военнослужащих, развитие военной инфраструктуры и разработку военных технологий. В этот фонд будут поступать дивиденды от государственных оборонных активов, а также прибыль от продажи конфискованных российских активов, указывает МИД Украины.

Как пишет агентство dpa, создание Киевом Альянса оборонной промышленности можно рассматривать как ответ на одну из заявленных Россией целей войны, а именно: демилитаризации Украины.

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