Зеленский настаивает на саммите в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Об этом во вторник, 11 января, сообщили в офисе главы государства. "Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул Зеленский.
Ранее в этот день глава украинского государств принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера (Jens Plötner) и дипломатического советника президента Франции Эмманюэля Бонна, которые посетили Киев для переговоров с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком. Договоренности на этот счет были достигнуты после встречи в Москве - в рамках продолжения диалога в "нормандском формате".
Соблюдение режима прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц
Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины. Руководитель офиса президента подтвердил, что Киев привержен политико-дипломатическому пути урегулирования. Андрей Ермак отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда - выезда.
Согласование модальностей для организации саммита
Стороны договорились о продолжении контактов на уровне советников с целью согласования модальностей для организации очередного саммита.
"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в "нормандском формате" на разных уровнях", - отметил Ермак. "Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия", - заявил он. "Проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - добавил глава офиса президента.
Имплементация минских соглашений
Украина передала германскому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами минских соглашений, а также решений саммита 2019 года.
Власти РФ, стягивавшие в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и обвиняют Запад в вооружении Украины, а также в проведении учений возле российских границ. Москва требует ряда уступок в вопросах безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.
Смотрите также:
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Проверка систем вооружения
Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Запад выражает поддержку Украине
Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Войска подтягивают к Донбассу
В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Американские эсминцы уже в Черном море
США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Война, которая длится уже семь лет
Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Разбомблены и разрушены
Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Столкновения и погибшие несмотря на перемирие
Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Зеленский вручил награды украинским солдатам
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.
-
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Российское гражданство по упрощенной процедуре
В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.
Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс