 Зеленский настаивает на саммите в ″нормандском формате″ | Новости из Германии об Украине | DW | 11.01.2022

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Украина

Зеленский настаивает на саммите в "нормандском формате"

Украинский лидер принял советников канцлера ФРГ и президента Франции в Киеве. "Мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате". Об этом во вторник, 11 января, сообщили в офисе главы государства. "Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в этот день глава украинского государств принял внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера (Jens Plötner) и дипломатического советника президента Франции Эмманюэля Бонна, которые посетили Киев для переговоров с руководителем офиса украинского лидера Андреем Ермаком. Договоренности на этот счет были достигнуты после встречи в Москве - в рамках продолжения диалога в "нормандском формате".

Соблюдение режима прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц

Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины. Руководитель офиса президента подтвердил, что Киев привержен политико-дипломатическому пути урегулирования. Андрей Ермак отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда - выезда.

Согласование модальностей для организации саммита

Стороны договорились о продолжении контактов на уровне советников с целью согласования модальностей для организации очередного саммита.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в "нормандском формате" на разных уровнях", - отметил Ермак. "Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия", - заявил он. "Проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - добавил глава офиса президента.

Имплементация минских соглашений

Украина передала германскому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами минских соглашений, а также решений саммита 2019 года.

Власти РФ, стягивавшие в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и обвиняют Запад в вооружении Украины, а также в проведении учений возле российских границ. Москва требует ряда уступок в вопросах безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:15

В Москве стартовали переговоры России, Франции и Германии без Украины о "нормандском формате"

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