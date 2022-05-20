 Зеленский косвенно подтвердил сдачу ″Азовстали″ войскам РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 20.05.2022

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Украина

Зеленский косвенно подтвердил сдачу "Азовстали" войскам РФ

С завода "Азовсталь" вывезены практически все люди, находившиеся на его территории, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины впервые публично сообщил о больших потерях летчиков при обороне Мариуполя.

Дым над территорией металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе

Территория завода "Азовсталь" в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил сдачу металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе российским войскам. С завода вывезены практически все люди, находившиеся на территории предприятия, заявил Зеленский в интервью, показанном в эфире телеканал "Украина 24" вечером пятницы, 20 мая. "Гражданские - вывезены. Медики - вывезены. Вывезены тяжелораненые, вывезены раненые ... В ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех", - объяснил он.

Глава украинского государства назвал сложной ситуацию с украинскими бойцами, взятыми в плен. "Ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь", - подчеркнул Владимир Зеленский. Кроме того, он впервые сообщил о больших потерях украинской военной авиации во время обороны Мариуполя в отсутствие воздушных коридоров и при мощной работе российских систем ПВО.

Несколькими часами ранее министерство обороны России заявило, что военные РФ установили полный контроль над территорией "Азовстали". По данным министерства, 20 мая сдалась последняя группа бойцов батальона "Азов" - 531 человек, включая командиров части. Всего с 16 мая в плен попали 2439 украинских военных, оборонявших металлургический комбинат. Подземные сооружения завода перешли под контроль российских ВС, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

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    Автор: Николай Пермяков


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