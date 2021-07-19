Известнейший немецкий художник эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer) родился в Нюрнберге в 1471 году и умер там же в 1528 году. За свою жизнь он совершил несколько крупных путешествий, побывав, в частности, в Венеции и в Нидерландах. Если поездка в Венецию преследовала цель приобщиться к искусству великих итальянских мастеров, то в Нидерланды Альбрехта Дюрера, тогда уже 49-летнего художника, известного далеко за пределами родного города, привели в первую очередь соображения финансового характера.

В 1519 году умер император Максимилиан I, покровительствовавший мастеру. Монарх назначил за несколько лет до своей смерти пожизненную пенсию художнику в размере 100 гульденов в год, которые ему выплачивали из городской казны Нюрнберга. Однако после смерти Максимилиана I городские власти отказались платить Дюреру его пенсию, сославшись на то, что им требуется подтверждение о правомочности выплаты от нового правителя, императора Карла V. Коронация Карла V состоялась в Ахене в октябре 1520 года, а незадолго до этого события Альбрехт Дюрер отправился в Нидерланды, чтобы при дворе Маргариты Австрийской, правительницы габсбургских Нидерландов и тети будущего императора, получить рекомендации, необходимые для продления пенсии.

"Голова моржа", 1521-й год

В ходе путешествия в Нидерланды Альбрехт Дюрер два раза побывал в немецком городе Ахене: в октябре 1520-го, по случаю коронации Карла V, и в июле 1521-го, возвращаясь в родной Нюрнберг. В Ахене, самом западном городе современной Германии, расположенном на границе с нынешними Голландией и Бельгией, два приезда великого художника 500-летней давности послужили поводом к тому, чтобы организовать выставку, посвященную Дюреру и его путешествию. На 2021 год приходится и другая значимая дата: 550-летие великого художника.

Дневник Дюрера - ценный источник информации

Экспозиция "Здесь был Дюрер. Поездка, ставшая легендой" ("Dürer war hier. Eine Reise wird Legende") в музее Сюрмонда-Людвига (Suermondt-Ludwig-Museum) представляет собой прекрасную возможность познакомиться с творчеством великого Альбрехта Дюрера в контексте его путешествия и взаимодействия с художниками и мыслителями начала Нового времени в Европе. Экспозицию поделили на три части: первый раздел повествует о самом путешествии, второй концентрируется на созданных во время поездки и пребывания в Нидерландах работах, а третий посвящен тому, как искусство Дюрера воспринималось и копировалось другими художниками. На выставке представлены 190 экспонатов: из них половина - работы различных мастеров, связанные с тематикой экспозиции, а другая половина - картины, гравюры и рисунки самого Дюрера, а также отдельные листки из его дневника.

Именно благодаря дневнику художника известно многое о его путешествии 1520-1521 годов. Записки представляют собой сочетание расчетной книги и путевых заметок и являются примечательнейшим документом - одним из первых сохранившихся дневников, повествующих о путешествиях художников. Правда, сохранился не оригинал заметок Дюрера, а лишь их копия, выполненная примерно в 1550 году.

"Святой Иероним", 1521-й год

Из дневника мастера следует не только то, где побывал и что увидел их автор, но и тот факт, что Дюрер нередко рассчитывался за различные услуги своими работами, зачастую это были портреты. Очевидно, такого рода сделки были необходимы. Ведь поездка, в которую художник отправился с женой и служанкой, стоила немалых денег. Только ежемесячная квартплата обходилась в 11 гульденов. Если сравнить эту сумму с величиной ежегодной пожизненной пенсии в 100 гульденов, становится очевидным размах затрат, ожидавших художника в поездке.

Дюрер: портреты, рисунки животных, дизайн

Большинство портретов, представленных на выставке, - это рисунки, выполненные серебряным карандашом, пером, кистью или углем. Действительно, пребывая в Нидерландах, Дюрер, будучи вдали от своей мастерской и подмастерьев, концентрировался на рисунках, причем рисунках такого высокого художественного качества, что они не казались лишь зарисовками, подготовкой к выполненным краской полотнам, а представляли собой самостоятельные, законченные художественные произведения.

Кого только не увидишь на портретах! И торговых представителей и дипломатов в Нидерландах, и португальцев-колонизаторов, и богатых итальянских купцов, и многочисленных знакомых и коллег-художника, габсбургскую знать при дворе Маргариты Австрийской и Карла V, а также мрачного деспота, датского короля Кристиана II, и гуманиста Эразма Роттердамского. А на одном портрете - темнокожая девушка, двадцатилетняя Катарина. Этот с особой нежностью выполненный рисунок представляет собой первый известный в европейском искусстве портрет (именно портрет, а не типизированное изображение) африканки.

"Портрет 20-летней Катарины", 1521-й год

В 1520-1521 годы искусство Дюрера как рисовальщика достигает своего зенита. Но это не означает, что он не пишет картин. Одна из них - "Святой Иероним" 1521 года - представляет собой наиболее часто копируемое произведение Дюрера, демонстрирует, на какие высоты изобразительного искусства способен художник даже вдали от своей мастерской. Фигура Святого Иеронима привлекала интерес художника всю жизнь. В полотне, созданном в Антверпене, Альбрехт Дюрер порвал с традициями позднего Средневековья и разработал новый подход к иконографии святого, опираясь на учения гуманизма. А моделью для картины стал 93-летний житель Антверпена.

Известен интерес Дюрера к изображению животных. На выставке в Ахене можно увидеть два интереснейших рисунка: голову моржа и лежащую собаку. Где художник мог видеть моржа? Вероятно, он рисовал животное не с натуры, а с другой картины, которую увидел в ратуше Страсбурга по пути в Нюрнберг. А вот рисунок собаки, выполненный серебряным карандашом, был сделан, очевидно, в Ахене.

"Портрет мужчины", 1521-й год

Альбрехт Дюрер, как убедительно показывает экспозиция, был мастером не только живописи и рисунка, но и дизайна. Например, он спроектировал дом лейб-медика Маргариты Австрийской, а также сделал эскизы маскарадных масок, украшений, рукояток кинжалов и печатей для ювелиров и даже одного дамского тюрбана…

Во время поездки в Нидерланды случилось еще одно значимое событие для Дюрера: он заболел - как предполагается, заразился малярией. Возможно (такова одна из теорий), что эта болезнь, которая не отпускала его долгие годы, и стала причиной смерти художника незадолго до его 57-летия.

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