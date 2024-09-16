В Брюсселе - многотысячная акция против закрытия завода Audi

Тысячи демонстрантов в понедельник, 16 сентября, устроили акцию протеста из-за угрозы закрытия автомобильного завода Audi в Брюсселе. Полиция сообщила о 5500 участниках, по оценке профсоюзов, на улицы вышло свыше 10 000 человек. Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил, что может свернуть производство своей дочерней компании Audi в Бельгии. По сообщению издания The Brussels Times, на прошлой неделе в Audi подтвердили, что долгосрочное производство в Брюсселе больше не планируется.

"Наша жизнь - не конвейер", - написано на плакате одного из работников завода, принявшего участие в акции. "Через несколько недель мы останемся без работы, без денег и перспектив", - объяснил сотрудник Audi, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с агентством AFP. В свою очередь представители профсоюзов раскритиковали не только руководство концерна, но и власти Евросоюза, призвав инвестировать миллиарды евро в промышленность ЕС.

Три тысячи рабочих мест под угрозой

К протестующим присоединились члены одного из крупнейших профсоюзов Германии IG Metall, а также представители профессиональных объединений из Франции, Польши и Нидерландов. Бельгийские профсоюзы опасаются, что закрытие завода приведет к потере около 3000 рабочих мест в Брюсселе.

Ранее автоконцерн Volkswagen не исключил закрытия заводов и увольнений сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии, в том числе и в Германии. Менеджмент компании предложил закрыть в ФРГ как минимум один завод по производству автомобилей и один - по производству запчастей. Реализация этих планов будет означать, что Volkswagen Group закроет завод в Германии впервые с момента своего основания 87 лет назад.