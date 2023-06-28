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Защита от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом

Евгений Тейзе
53 мин. назад

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил статус советника постоянного представительства Беларуси при структуре ООН в Вене. Его адвокаты настаивают на прекращении процедуры экстрадиции бизнесмена в США.

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Дмитрий Фирташ на слушании дела в Высшем земельном суде Вены. Фото из архива, 2017 год
Дмитрий Фирташ на слушании дела в Высшем земельном суде Вены. Фото из архива, 2017 годФото: picture alliance/picturedesk/G. Schneider

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которому грозит экстрадиция в США по обвинению в коррупции, пытается добиться дипломатической неприкосновенности. Это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, попавшего в распоряжение DW.

Адвокаты Фирташа настаивают на том, что их клиент имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях", предполагающий дипломатический иммунитет от уголовного преследования. Аргументы защиты изложены на более чем 30 страницах.

Постпред Беларуси при структуре ООН

Дмитрий Фирташ
Адвокаты Фирташа настаивают на его дипломатической неприкосновенностиФото: picture-alliance/AP Photo/R. Zak

"Международной организацией", при которой работает Дмитрий Фирташ, является UNIDO - малоизвестное международное агентство при структуре ООН, способствующее индустриализации постколониальных стран третьего мира. Проекты UNIDO - такие как, например, стипендиальная программа для женщин Нигерии, которые хотят торговать холодильниками и кондиционерами, - координируются из штаб-квартиры в Вене.

Нота о делегировании украинского бизнесмена в качестве представителя при UNIDO была передана в штаб-квартиру агентства 29 июня 2021 года. Чтобы доказать, что Фирташ как советник при этой организации имеет статус дипломата, предусматривающий дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

В то же время министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского министерства иностранных дел. Иными словами, правительство в Вене не считает, что на украинского олигарха распространяются привилегии дипломата, в том числе, правовой иммунитет.

Почему США требуют экстрадиции Фирташа

Дмитрию Фирташу принадлежит целый ряд предприятий в разных странах. В начале 2000-х годов он был совладельцем компании RosUkrEnergo, половиной акций которой принадлежали "Газпрому". С помощью этой компании осуществлялась прокачка российского газа в Украину и Европу. Фирташа неоднократно обвиняли в близости к высокопставленным представителям газовой отрасли РФ и действию в интересах России, однако олигарх неоднократно отрицал эти упреки. 

Предприятие "Крымский титан" в Армянске
Предприятие "Крымский титан" в Армянске, главным инвестором которого до аннексии Крыма был Дмитрий ФирташФото: DW/I. Burdyga

Финансовые интересы Фирташа не ограничиваются газовым рынком. Олигарх среди прочего владеет активами в сфере химической промышленности, энергетики, недвижимости и производства титана. Именно деятельность в области разработки титана стала причиной обвинений, предъявленных украинскому бизнесмену в США в 2013 году.

Американские власти подозревают Фирташа в подкупе членов правительства Индии для того, чтобы получить разрешение на разработку титановых месторождений в индийском штате Андхра-Прадеш. В 2014 году Фирташ был арестован в Австрии по запросу Минюста США, добивающегося экстрадиции олигарха. В Соединенных Штатах ему грозит до 50 лет тюрьмы и полная конфискация имущества.

Вопрос о дипломатической неприкосновенности решит суд

Судебная волокита по делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США длится более девяти лет. За это время суды предыдущих инстанций учли сообщение австрийского Минюста и не признали дипломатический статус Фирташа. Однако решением от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам обязал суд первой инстанции самостоятельно решить, есть ли правовые основания подтвердить дипломатический иммунитет Фирташа. Если суд признает украинца дипломатом со всеми соответствующими привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено на время действия дипломатического мандата.

В посольстве Беларуси в Вене на момент публикации статьи не ответили на вопрос DW о том, чем занимается Дмитрий Фирташ в статусе советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице и чем именно он полезен UNIDO. Представитель защиты Фирташа сообщил DW, что комментарии по судебным процессам не предоставляются. Таким образом DW не удалось  выяснить было ли согласовано назначение Фирташа советником в Вене с правителем Беларуси Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе украинский олигарх получил должность постоянного представителя Беларуси в UNIDO.

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