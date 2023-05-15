СБУ обвинила олигарха Фирташа в махинациях с газом

Связанные с Дмитрием Фирташем предприятия похищали газ у "Оператора ГТС Украины", заявили в СБУ. Бюро экономической безопасности оценило ущерб в миллиарды гривен.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила проживающего в Австрии украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и топ-менеджеров подконтрольных ему компаний в крупных хищениях газа из газотранспортной системы страны. Им сообщено о подозрении по уголовным статьям о присвоении или растрате имущества и о легализации имущества, полученного преступным путем, сообщила СБУ в понедельник, 15 мая.

Пять фигурантов находятся за границей, власти Украины намерены объявить их в международный розыск, добавили в спецслужбе. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов схемы.

Многомиллиардный ущерб

По данным следствия, связанная с предпринимателем "Региональная газовая компания" (РГК), охватывающая большинство газораспределительных сетей Украины, перечисляла подконтрольной Фирташу компании "Йэ Энергия" предоплату за поставки газа, но получала менее 30 процентов от оплаченного объема топлива. Образовавшийся дефицит покрывали за счет государственной компании "Оператор ГТС Украины", но ей заплатили лишь около 30 процентов от общей стоимости отобранного газа, ссылаясь на отсутствие средств, указали в СБУ.

Деньги в дальнейшем были выведены через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур, отметили следователи. В Бюро экономической безопасности (БЭБ) оценивают ущерб от этой деятельности в 2021 году более чем в 4,2 млрд гривен (100 млн евро). Общая сумма ущерба за 2016-2022 годы может превысить 18 млрд гривен (450 млн евро), уточнили в ведомстве.

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