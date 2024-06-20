Зампред бундестага ФРГ вызвала скандал постом в соцсети Х

После победы Германии над Венгрией на ЧЕ по футболу Гёринг-Эккардт поместила в сети Х пост о цвете кожи игроков немецкой сборной. Вскоре политик удалила пост, вызвавший обвинения в расизме.

Заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring Eckardt) спровоцировала скандал постом в соцсети Х, посвященным победе Германии над Венгрией на чемпионате Европы по футболу. Еще в ночь на четверг, 20 июня, она удалила текст, в котором говорилось о цвете кожи немецких футболистов, написав: "Сожалею, что я так сформулировала".

После победы сборной ФРГ над сборной Венгрии со счетом 2:0 накануне вечером Гёринг-Эккардт написала: "Эта команда поистине великолепна. Представьте себе на минуту, что в ней были бы только белые немецкие игроки". После этого многие пользователи Х обвинили зампреда германского бундестага из партии "зеленых" в расизме.

Другой зампред бундестага Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) из либеральной партии СвДП так отреагировал на пост коллеги: "Я нахожу весьма опасным, когда людей в Германии оценивают по цвету кожи. Коллеге следует незамедлительно удалить этот пост".

Катрин Гёринг-Эккардт пояснила в Х, что в своем посте она косвенно ссылалась на результаты опроса, проведенного незадолго до начала Евро-2024 и наделавшего много шума. "Меня возмутило то, что 21 процент немцев хотели бы, чтобы в немецкой сборной было больше белых. Я горжусь этой сборной и желаю нам переубедить и эти 21 процент", - написала она.