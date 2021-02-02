Замглавреда Mash уволился после публикации видео о "дворце в Геленджике"
Сергей Титов, говоря о подготовке материалов, подчеркнул, что решения принимали "люди в костюмах", которым было все равно, какой позиции придерживаются журналисты. По словам замглавреда, происходило все, как в СССР.
Кадры из фильма команды Навального (фото из архива)
Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе из интернет-проекта, 29 января разместившего на своей странице в YouTube видео о "сказочном дворце в Геленджике". О том, что покидает нынешнее место работы, Титов написал в понедельник, 1 февраля, в Telegram.
Mash показал особняк на мысе Идокопас изнутри. Титов, говоря о подготовке материалов, подчеркнул, что решения принимали "люди в костюмах", которым было все равно, какой позиции придерживаются журналисты.
"Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму (Иксанову, главному редактору Mash - Ред.), но все это решали не они", - написал Титов, использовав в посте бранную лексику. Конкретных лиц, участвовавших в процессе принятия решений, журналист не назвал. При этом он, однако, отметил, что происходило все, как в СССР, а "людей никто не спросил".
Сергей Титов работал в Mash с конца 2018 года.
Главред Mash: один сплошной бетон
В видео интернет-проекта показали кальянную, где находится бытовка строителей, "комнату грязи" с бассейном и аквадискотеку. Находившийся в кадре Максим Иксанов при этом отметил: "Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства". По утверждению автора видео Mash, доступ на объект он получил благодаря "проводнику - представителю технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет".
Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих, комментируя ролик, написала в Twitter, что испытывает "чувство жалости и отвращения".
Ранее издание "Проект" утверждало, что "фактическим начальником" Telegram-канала Mash является Степан Ковальчук, племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который, как писали СМИ, входит в "ближний круг" президента РФ Владимира Путина.
"Дворец для Путина"
До этого, 19 января, фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube. На 2 февраля он набрал свыше 106 млн просмотров.
По данным ФБК, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
Сам Путин заявлял, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.
Через одиннадцать дней после размещения видео российский миллиардер и близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг выступил с утверждением, что особняк принадлежит ему.
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Автор: Виталий Кропман
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