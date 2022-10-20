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В Германии резко выросли цены производителейФото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Закупочные цены в Германии за год выросли на 45,8 процента

Ольга Лебедева
28 мин. назад

В августе и сентябре в ФРГ зафиксированы максимальные показатели роста цен производителей, которые считаются индикаторами дальнейшего развития потребительских цен.

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В сентября немецкие производители вновь значительно подняли цены на свою продукцию, их рост составил 45,8 процента в сравнении с тем же месяцем 2021 года. В августе показатель роста был точно таким же. "Тем самым в августе и сентябре отмечен наибольший прирост закупочных цен в годовом отношении с начала ведения статистики в 1949 году", - сообщило в четверг, 20 октября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

При этом опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали роста на 44,7 процента. В месячном отношении цены производителей в Германии возросли более значительно, чем ожидалось. В сравнении с августом этот показатель поднялся на 2,3 процента. При этом в августе по сравнении с июлем его рост был еще более значительным - 7,9 процента, что являлось рекордным его значением.

Больше всего выросли цены на энергоносители

При этом по-прежнему сильнее всего растут закупочные цены на энергоносители, в сентябре они увеличились на 132,2 процента. В этой категории наибольший рост отмечен в отношении цен на газ для крупных потребителей: промышленные потребители природного газа заплатили за него на 264,8 процента больше, чем годом ранее, электростанции - на 233,1 процента больше. Кроме того, сильнее других товаров и услуг подорожали также, в частности, промежуточные товары и средства производства.

Цены производителей считаются индикатором дальнейшей динамики потребительских цен. Они уже сейчас значительно выросли на фоне войны в Украине и в связи с резким увеличением цен на энергоносители.

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