Захватчик заложников в центре Амстердама задержан полицией

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Вооруженный мужчина захватил заложников в магазине Apple в центре Амстердама. Через несколько часов полиции удалось его взять его под стражу и освободить людей.
В Амстердаме полиции удалось задержать вооруженного мужчину, взявшего заложников в магазине корпорации Apple в центре города на площади Лейдсеплейн во вторник, 22 февраля. Как сообщается в официальном полицейском микроблоге Twitter, заложники освобождены и выведены на улицу, а взятый под стражу мужчина доставлен в больницу.
У задержанного не оказалось при себе взрывчатки, отметили в полиции. На данный момент ведется расследование, более точную информацию о произошедшем полиция сообщит на пресс-конференции в ближайшие часы. Жителей Амстердама просят не распространять в интернете сделанные в районе места событий фотографии и видео, на которых может быть виден захватчик или пострадавшие от его действий люди.
Ранее в тот же день специальные полицейские части прибыли к магазину Apple в центре Амстердама после сообщений о вооруженном ограблении. В операции был задействован вертолет. Позже выяснилось, что неизвестный мужчина взял заложников в помещении магазина, при этом большинству покупателей удалось его покинуть. Согласно сообщениям СМИ, люди слышали выстрелы.
О мотивах захватчика пока ничего не известно, о раненых или погибших не сообщается.
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