Задержанный в Норвегии за шпионаж назвал себя россиянином

Обвиняемый в Норвегии по делу о шпионаже исследователь из Университета Тромсё, который ранее представился как Хосе Ассис Джаммария из Бразилии, заявил, что является гражданином России, и назвался 45-летним Михаилом Микушиным. Об этом пишет в среду, 13 декабря, норвежское издание VG со ссылкой на юриста полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Никласа Хафсмоу. Научного работника задержали в октябре 2022 года. Полицейская служба безопасности уже тогда подозревала, что у подозреваемого на самом деле российское гражданство, его зовут Михаил Микушин и он работает под прикрытием. По данным спецслужб Норвегии, мужчина занимался незаконной разведкой и сбором информации для властей РФ.

Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса - незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам, он также подозревается в незаконной разведке в ущерб другим государствам. Задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

В начале расследования PST направила обращение в посольство России, назвав имя мужчины и попросив дипломатов подтвердить или опровергнуть информацию. По словам Хафсмоу, ответа на запрос не последовало. После признания обвиняемого PST направила новое письмо в российское посольство. "Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает", - сказал Хафсмоу.

В ответ на запрос издания VG, в посольстве ответили: "Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство". VG утверждает, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010 года - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Адвокат мужчины Марияна Лозич отказалась комментировать это предположение. "Он признает, что он Михаил Валерьевич Микушин, и он признает, что предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве", - заявила Лозич.

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