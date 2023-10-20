Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Норвегии
Русскоязычный гражданин Норвегии сообщил журналистам проекта "Настоящее Время", что российские спецслужбы под видом сотрудников Русского географического общества (РГО) пытались завербовать его, предлагая сфотографировать военные объекты вблизи городов Алта и Тромсё на севере Норвегии. Сюжет об этом появился на официальном YouTube-канале "Настоящего Времени" в пятницу, 20 октября.
Мужчина, который живет в Осло, предоставил в распоряжение "Настоящего Времени" и расследовательского проекта "Система" имена двух вербовщиков, их контактные данные, а также аудиозапись разговора, которая подтверждает его рассказ. Журналисты сообщили, что установили личности вербовщиков, но называть их, как и имя героя (в сюжете он фигурирует под вымышленным именем Иван), не станут, чтобы не подвергать риску его и его семью. Другой темой, интересовавшей "представителей РГО", была ситуация в одной из норвежских мечетей, где некие "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке", рассказал мужчина.
За съемки норвежцу обещали выплатить гонорар - более 1000 долларов в сутки, а также предлагали съездить на "географическую конференцию" в Мурманск или Архангельск.
Записи телефонных разговоров и переписка Ивана с вербовщиками "из РГО" передана в норвежскую полицию, проводится проверка. За шпионаж в Норвегии грозит тюремный срок до 15 лет.
Русское географическое общество не находится под санкциями ЕС или США. Его главой является министр обороны России Сергей Шойгу, а председателем попечительского совета - президент РФ Владимир Путин.
Российские спецслужбы вербуют норвежцев через социальные сети и мессенджеры
Журналисты "Настоящего Времени" отмечают, что вербовка через мессенджеры и социальные сети - относительно новая тактика, к которой российские спецслужбы стали прибегать после начала войны в Украине. Ранее предложения о сотрудничестве поступали жителям Норвегии от сотрудников российских посольств на различных офлайн-мероприятиях.
Норвежские спецслужбы убеждены, что разведку РФ интересуют не только базы вооруженных сил Норвегии. По их мнению, россияне также пытаются получить информацию о газовых терминалах, трубопроводах и перерабатывающих установках на территории страны.
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