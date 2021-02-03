Зачем почтовым маркам матричный штрихкод (фото)

Бонн • В четверг, 4 февраля, в Германии впервые поступят в продажу почтовые марки нового типа со специальным матричным штриховым кодом. При помощи этого кода и мобильного приложения Post & DHL отправители получат возможность отслеживать путь писем и почтовых открыток в двух точках - получать информацию о времени и месте обработки корреспонденции в сортировочных центрах в пунктах отправления и получения.

Как сообщает информационное агентство dpa, в текущем году будет выпущено несколько таких серий в дополнение к обычным маркам. Начиная со следующего года такие уникальные матричные коды будут размещаться на всех марках, выпускаемых немецким концерном Deutsche Post, на который в Германии сейчас приходится около 85 процентов этого рынка почтовых отправлений.

Офлайновые письма в цифровую эпоху

Разработка и введение новых марок является частью общей программы дигитализации этого концерна. Помимо дополнительных возможностей, которые получат клиенты, новая технология также позволит надежно защитить марки от подделок и исключить возможность повторного использования, что является достаточно ощутимой проблемой.

Как также отмечается в заявлении Deutsche Post, на месте перед почтовыми ящиками при доставке адресатам марки сканироваться не будут, то есть для замены более дорогих заказных писем новый сервис не предназначен. Однако проверить путь таких писем и открыток смогут не только отправители, но и получатели. Чтобы матричный штриховой код после проставления штемпеля оставался читаемым для мобильного приложения, впредь будет использоваться синяя краска - вместо черной.

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Хотя объемы такой корреспонденции в Германии в результате дигитализации административных структур и частного бизнеса постоянно сокращаются, ежегодно Deutsche Post доставляет адресатам более 17 миллиардов писем и открыток.

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