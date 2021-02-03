Зачем почтовым маркам матричный штрихкод (фото)

Бонн • В четверг, 4 февраля, в Германии впервые поступят в продажу почтовые марки нового типа со специальным матричным штриховым кодом. При помощи этого кода и мобильного приложения Post & DHL отправители получат возможность отслеживать путь писем и почтовых открыток в двух точках - получать информацию о времени и месте обработки корреспонденции в сортировочных центрах в пунктах отправления и получения.
Как сообщает информационное агентство dpa, в текущем году будет выпущено несколько таких серий в дополнение к обычным маркам. Начиная со следующего года такие уникальные матричные коды будут размещаться на всех марках, выпускаемых немецким концерном Deutsche Post, на который в Германии сейчас приходится около 85 процентов этого рынка почтовых отправлений.
Офлайновые письма в цифровую эпоху
Разработка и введение новых марок является частью общей программы дигитализации этого концерна. Помимо дополнительных возможностей, которые получат клиенты, новая технология также позволит надежно защитить марки от подделок и исключить возможность повторного использования, что является достаточно ощутимой проблемой.
Как также отмечается в заявлении Deutsche Post, на месте перед почтовыми ящиками при доставке адресатам марки сканироваться не будут, то есть для замены более дорогих заказных писем новый сервис не предназначен. Однако проверить путь таких писем и открыток смогут не только отправители, но и получатели. Чтобы матричный штриховой код после проставления штемпеля оставался читаемым для мобильного приложения, впредь будет использоваться синяя краска - вместо черной.
Бумажные письма в Германии. Статистика
Хотя объемы такой корреспонденции в Германии в результате дигитализации административных структур и частного бизнеса постоянно сокращаются, ежегодно Deutsche Post доставляет адресатам более 17 миллиардов писем и открыток.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Корвейское аббатство
Германия богата интересными достопримечательностями, о которых мы регулярно рассказываем в нашей туристической рубрике, но лишь немногим из них посвящают почтовые марки. Среди них - аббатство Корвей. Эта бывшая бенедиктинская обитель расположена на берегу реки Везер в Вестфалии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Корвейское аббатство
Монастырь был основан по воле Карла Великого (747-814). Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных этим императором саксонских земель. На территории Германии осталось лишь немного значительных архитектурных свидетельств далекой каролингской эпохи. Корвейское аббатство - один из таких уникальных памятников.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Дворец Сан-Суси
На этих марках изображена летняя резиденция Фридриха Великого - дворец Сан-Суси в Потсдаме. Отметим также, что в 1983 году марку, посвященную Сан-Суси, выпустила восточногерманская почта, а в 1990 году он был включен в последнюю памятную серию, выпущенную в ГДР, - за несколько месяцев до воссоединения Германии.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Дворец Сан-Суси
Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Здесь он отдыхал от повседневной суеты и придворных. Вместе с другими королевскими дворцами и парками Потсдама и Берлина дворец Сан-Суси также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Шпайерский собор
Какие еще немецкие памятники попадали на почтовые марки раньше? Среди архитектурных достопримечательностей романского периода в Германии особое место занимает Имперский собор в Шпайере. В 1990 году этот город, основанный на Рейне древними римлянами, отмечал свой 2000-летний юбилей. Собор был изображен на почтовой марке, выпущенной по этому поводу.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Шпайерский собор
История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В Шпайерском соборе проводились службы по случаю более полусотни гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году этот храм стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Бранденбургские ворота
Они являются одним из главных архитектурных символов не только немецкой столицы, но и всей Германии. Изображения Бранденбургских ворот уже неоднократно украшали немецкие почтовые марки - не только памятных и юбилейных серий. Эту марку выпустили в 2008 году для продажи через почтовые автоматы.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Бранденбургские ворота
Их построили в тогдашней прусской столице в 1789-1791 годах. Проект был разработан в стиле классицизма. Ворота украшает квадрига - античная двухколесная колесница с четырьмя запряженными конями, которой управляет богиня Победы Виктория. Завоевав Берлин, император Наполеон приказал перевезти ее в Париж, однако после поражения французов колесницу вернули на место.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Кайзербург в Нюрнберге
Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. В 2012 году немецкая почта выпустила марку, посвященную средневековому замку Кайзербург, расположенному в этом городе. Среди других достопримечательностей Нюрнберга особо следует упомянуть Дом-музей Альбрехта Дюрера и здешний рождественский базар - самый известный в Германии.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Кайзербург в Нюрнберге
Этот замок был заложен еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в Германии. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Дрезденская Фрауэнкирхе
Эту марку выпустили по случаю освящения восстановленной церкви Фрауэнкирхе в Дрездене. Храм, построенный в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах, был разрушен во время Второй мировой войны в результате налетов британской и американской авиации. Средства на восстановление поступали не только из Германии. Тираж марки составил 15 миллионов экземпляров.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Дрезденская Фрауэнкирхе
Барочная церковь в центре саксонской столицы стала символом примирения народов. Сейчас здесь бывает около двух миллионов человек ежегодно. За десять лет после восстановления в храме прошло более 1600 богослужений, 800 крещений, 315 бракосочетаний, 1150 концертов и 26 тысяч экскурсий.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Памятные места Лютера
Следующая почтовая марка была выпущена в специальной серии ООН. Она посвящена памятным местам Мартина Лютера (1483-1546) в Айслебене и Виттенберге, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Виттенберге немецкий церковный реформатор провел большую часть своей жизни. Родился и умер Лютер в Айслебене, находящемся примерно в ста километрах от этого города на Эльбе.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Памятные места Лютера
В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации. Помимо Айслебена и Виттенберга главными центрами празднования стали также замок Вартбург и Дом-музей Мартина Лютера в Айзенахе. На фотографии - Замковая церковь в Виттенберге, на дверях которой 31 октября 1517 года он вывесил для обсуждения свои 95 тезисов, положивших начало Реформации в Германии.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Регенсбургский собор
Почтовая марка из специальной серии, посвященной немецким памятникам Всемирного наследия. На ней изображен кафедральный собор Святого Петра в баварском Регенсбурге. История города насчитывает более 1800 лет. Основали его римляне. В городе сохранилось около тысячи домов и других памятников времен Средневековья, что сыграло решающую роль в решении присвоить ему престижный статус ЮНЕСКО.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Регенсбургский собор
Храм был возведен в стиле французской готики в 1275-1634 годах. Он считается главным памятником готического периода в южной Германии. Высота башен превышает сто метров. Первая церковь на этом месте была заложена в начале VIII века. Одна из боковых башен собора относится еще к романскому периоду. Она использовалась при строительстве готического здания для поднятия грузов.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Келлервальд-Эдерзе
В 2011 году концерн Deutsche Post в своей серии "Немецкие национальные и природные парки" выпустил марку, посвященную заповеднику Келлервальд-Эдерзе в Гессене - одному из старых буковых лесов Германии. В этом же году эти природные достопримечательности, расположенные в четырех землях, были включены в список Всемирного наследия вместе с буковыми лесами в Карпатах на территории Словакии и Украины.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Келлервальд-Эдерзе
В Германии помимо парка Келлервальд-Эдерзе этот престижный международный статус получили национальные парки Ясмунд на острове Рюген в Мекленбурге-Передней Померании, Хайних в Тюрингии, бранденбургский заповедник Грумзин, а также мекленбургский буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Бад-Мускау
Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Он находится на территории двух государств - Германии и Польши. В 2004 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по их совместной заявке. Несколько лет назад в обеих странах были выпущены памятные марки, посвященные этой достопримечательности. В Германии номинал составил 90 центов, в Польше - три злотых.
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках
Бад-Мускау
Самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году в Бад-Мускау по распоряжению прусского аристократа, генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау. Новый дворец возведен в стиле неоренессанса в середине XIX века. P.S. Если вы хотите, чтобы мы продолжили рассказ о немецких достопримечательностях на марках, напишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com
Автор: Максим Нелюбин