Шпревальд: сезон лодочной почты завершен (фото)

Люббенау • В "Немецкой Венеции", как часто называют бранденбургский регион Шпревальд, в середине октября завершился очередной сезон доставки почты на лодке по здешним каналам. Открывается он обычно в апреле, но в этом году из-за коронавирусной пандемии стартовал позже. В холодное время года почту в этих местах развозят и разносят, так сказать, традиционно - наземным путем.

Эта фотография была сделана в Люббенау в начале нынешнего сезона в мае

На лодках в Шпревальде также катают туристов, перевозят сено, тыквы и другие грузы

Почта на лодке доставит любые послания

Как отмечает информационное агентство dpa, на участке, за который уже почти 10 лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар (Andrea Bunar), вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов.

Среди самых необычных вещей, которые она доставляла адресатам по воде в последние годы, были, например, голливудские качели, сборная теплица из алюминия, холодильник и даже живая изгородь.

Последний день лодочного сезона шпревальдской почты в 2020 году

"Порт приписки" почтовой лодки находится в Люббенау

Доставка почты по каналам имеет в Шпревальде давние традиции, насчитывает более 120 лет. До этого здешние жители забирали свои письма и другую корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь.

После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение развозить почту по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги.

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