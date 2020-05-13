Шпревальд: сезон лодочной почты завершен (фото)

Люббенау • В "Немецкой Венеции", как часто называют бранденбургский регион Шпревальд, в середине октября завершился очередной сезон доставки почты на лодке по здешним каналам. Открывается он обычно в апреле, но в этом году из-за коронавирусной пандемии стартовал позже. В холодное время года почту в этих местах развозят и разносят, так сказать, традиционно - наземным путем.
Эта фотография была сделана в Люббенау в начале нынешнего сезона в мае
На лодках в Шпревальде также катают туристов, перевозят сено, тыквы и другие грузы
Почта на лодке доставит любые послания
Как отмечает информационное агентство dpa, на участке, за который уже почти 10 лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар (Andrea Bunar), вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов.
Среди самых необычных вещей, которые она доставляла адресатам по воде в последние годы, были, например, голливудские качели, сборная теплица из алюминия, холодильник и даже живая изгородь.
Последний день лодочного сезона шпревальдской почты в 2020 году
"Порт приписки" почтовой лодки находится в Люббенау
Доставка почты по каналам имеет в Шпревальде давние традиции, насчитывает более 120 лет. До этого здешние жители забирали свои письма и другую корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь.
После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение развозить почту по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги.
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Времена года в Шпревальде
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Лес на реке Шпрее (или Шпре) - Шпревальд (Spreewald) - часто называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Например, о пасхальных традициях лужицких сербов (разных техниках покраски пасхальных яиц, праздничных конных шествиях и так далее) мы уже рассказывали очень подробно. Хотите почитать, смотрите ссылку внизу страницы. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи (около 350), через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпрее. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Эта реконструированная в 1990-е годы копия крепости лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках. На фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпрее (нем. Spree, иногда название пишут по-русски с одной буквой "е" на конце - Шпре), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Случаются ли здесь наводнения? Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но в общем и целом Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках. Запомните эту фотографию, сделанную во время народного фестиваля в Музейной деревне Леде. Это не последнее сено в нашей подборке.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тыс. видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего их в Германии - 16.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.
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Шпревальд - лес на реке Шпрее
P.S. До начала пандемии коронавирусной инфекции ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тыс. человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Этим летом большинство немцев провели отпуска в Германии, и в Шпревальде после локдауна было много гостей, но в целом сезон в местных СМИ здесь называют тяжелым.
Автор: Максим Нелюбин