 Немецкие автовладельцы взялись за спицы. Какие цели они преследуют? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.02.2022

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По Германии

Немецкие автовладельцы взялись за спицы. Какие цели они преследуют? (фото)

В Германии придумали новую форму "гражданского неповиновения" в борьбе за сохранение парковочных мест.

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

Гамбург • Как гром среди ясного неба! Эти ограничительные столбики стали неприятным сюрпризом для жителей гамбургского района Вильсторф. Они были установлены перед прошлым Рождеством без каких-либо особых предупреждений и объяснений. В результате здесь, на улице Циммерманштрассе, стали недоступными четыре десятка парковок.

Ситуация с парковками в крупных немецких городах напряженная, поэтому особого восторга среди автовладельцев и многочисленных членов их семей эта акция властей не вызвала. Не с первой попытки, но жителям все же удалось выяснить причину, о чем сообщила городская газета Hamburger Abendblatt. Виноваты, якобы, сами водители, которые слишком часто парковались, частично заезжая на тротуар. Случается, конечно, но зачем блокировать парковки? Больше похоже на борьбу за вытеснение частного автомобильного транспорта из городского пространства.

Гамбуржцы пытаются добиться демонтажа столбиков. Теперь они вынуждены еще дольше колесить по району, терять время и жечь больше топлива, внося тем самым дополнительный вклад в загрязнение городской атмосферы.

Акция протеста в Гамбурге. Фотографии 

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

Заградительные столбики превратились в объекты стрит-арта

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

"Из-за столбиков становится тесней"

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

Это только цветочки

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

"Верните наши парковки!"

Улица Циммерманштрассе, Гамбург

Самодельные знаки "Место стоянки"

В конце декабря здесь уже устроили первую креативную акцию протеста с глинтвейном, на которую собралось более сотни человек. Сейчас пошли дальше. Ко дню Святого Валентина украсили столбики раздора собственноручно связанными модными аксессуарами, рисунками и прочими взрослыми и детскими поделками, попавшими в фотохронику немецкого агентства dpa.

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    Как паркуются в Германии

    Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

  • Росток

    Как паркуются в Германии

    Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

  • Кельн

    Как паркуются в Германии

    В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

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  • Берлин

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    На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

  • Ганновер

    Как паркуются в Германии

    Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

  • Парковочный диск

    Как паркуются в Германии

    Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

  • Гейдельберг

    Как паркуются в Германии

    Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

  • Берлин

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    Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу.

    Автор: Максим Нелюбин


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