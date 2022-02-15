Немецкие автовладельцы взялись за спицы. Какие цели они преследуют? (фото)

Гамбург • Как гром среди ясного неба! Эти ограничительные столбики стали неприятным сюрпризом для жителей гамбургского района Вильсторф. Они были установлены перед прошлым Рождеством без каких-либо особых предупреждений и объяснений. В результате здесь, на улице Циммерманштрассе, стали недоступными четыре десятка парковок.

Ситуация с парковками в крупных немецких городах напряженная, поэтому особого восторга среди автовладельцев и многочисленных членов их семей эта акция властей не вызвала. Не с первой попытки, но жителям все же удалось выяснить причину, о чем сообщила городская газета Hamburger Abendblatt. Виноваты, якобы, сами водители, которые слишком часто парковались, частично заезжая на тротуар. Случается, конечно, но зачем блокировать парковки? Больше похоже на борьбу за вытеснение частного автомобильного транспорта из городского пространства.

Гамбуржцы пытаются добиться демонтажа столбиков. Теперь они вынуждены еще дольше колесить по району, терять время и жечь больше топлива, внося тем самым дополнительный вклад в загрязнение городской атмосферы.

Акция протеста в Гамбурге. Фотографии

Заградительные столбики превратились в объекты стрит-арта

"Из-за столбиков становится тесней"

Это только цветочки

"Верните наши парковки!"

Самодельные знаки "Место стоянки"

В конце декабря здесь уже устроили первую креативную акцию протеста с глинтвейном, на которую собралось более сотни человек. Сейчас пошли дальше. Ко дню Святого Валентина украсили столбики раздора собственноручно связанными модными аксессуарами, рисунками и прочими взрослыми и детскими поделками, попавшими в фотохронику немецкого агентства dpa.

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