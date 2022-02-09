Как вязание крючком спасает кораллы?

С 2005 года СМИ сообщают о постепенной гибели Большого Барьерного рифа, крупнейшей в мире экосистеме из кораллов. Из-за повышения температуры воды кораллы начали вымирать примерно с 1995 года.

Сестры Вертхайм из австралийского Квинсленда, возле которого и находится риф, решили привлечь внимание к этой проблеме при помощи искусства. Что они сделали? Взяли крючки для вязания и призвали других присоединиться к их проекту. Так локальная инициатива, начавшаяся 17 лет назад, превратилась в одну из самых больших художественных акций. Более 20 тысяч человек по всему миру потратили сотни часов, чтобы связать кораллы и отправить их Кристине и Маргарет Вертхайм. Сейчас сестры живут в Калифорнии, одна их них занимается поэзией и искусством, другая - наукой.

Вязание крючком спасет планету?

"Если бы мне в 2005 году кто-то сказал, что в 2022 году мы все еще будем вязать кораллы, я бы подумала, что это сумасшествие", - рассказала Маргарет Вертхайм в интервью DW. По словам художницы, они даже и не рассчитывали на такую международную поддержку.

С начала проекта вязаные кораллы показывали в музеях разных стран, всего их увидели около двух миллионов человек. В 2019 году экспонаты представили на Венецианской биеннале, а сейчас на них можно посмотреть в Баден-Бадене. Сестры Вертхайм создали в музее фантастический подводный ландшафт из мишуры, кассетных лент и вязаных кораллов.

Как геометрия связана с кораллами

Все работы связаны в соответствии с принципами гиперболической геометрии, которая занимается искривленными плоскостями в пространстве. Такие формы часто встречаются в природе, потому что у организмов больше шансов на выживание, если их поверхность неровная.

"Все формы, которые получаются в процессе вязания, это производные теории гиперболической геометрии. Это теория, которую ученые открыли относительно поздно, но природой она реализуется в коралловом мире сотни миллионов лет", - поясняет Вертхайм. Долгое время математики спорили о моделировании неевклидовой геометрии, пока ученая Дайна Тайминя из Корнеллского университета в Нью-Йорке не пришла к разгадке этой задачи. В 1997 году она поняла, что модели можно воссоздать при помощи вязания крючком - хобби, которым люди занимаются веками.

Сходство геометрии и вязания

В проекте "Crochet Coral Reef" для создания основного узора используется гиперболическая схема, превращая рукоделие в одну из форм прикладной математики. "Существует красивая история о том, что за созданием этих работ стоит как талант женщин, так и знание основ геометрии", - рассказывает Вертхайм, которая вместе с сестрой начала вязать крючком, когда они были еще подростками.

Во время "гиперболического вязания" увеличиваются петли, и, если скорость остается неизменной, то получается идеальная форма. "Можно взять с собой на урок математики",- шутит Вертхайм. "При этом идеальные формы с математической точки зрения редко встречаются в природе. Из-за солнца или питательных веществ одна сторона коралла может вырасти более волнистой".

Рифы из пряжи

Сестры Вертхайм призывают участников проекта экспериментировать с правилами и менять количество петель. Так получаются естественные формы - разнообразные, несовершенные, воплощающие фантазию природы. До пандемии сестры устраивали открытые мероприятия, к которым мог присоединиться любой желающий. К 2021 году удалось связать 48 рифов.

Перед открытием выставки в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене в одном из популярных женских журналов Германии опубликовали призыв связать еще больше кораллов. Так получился огромный риф, который состоит из 40 тысяч вязаных частей. Это - рекорд на сегодняшний день.

"У нас всегда была идея создать общественный проект, для которого люди собираются вместе, чтобы создать красивые коралловые рифы. С помощью этих прекрасных работ мы хотим помочь привлечь внимание к глобальному потеплению. Это реальная проблема, с которой мы столкнулись уже сейчас, а не то, что нужно решать через сто лет", - уверена Вертхайм. Со старта проекта в 2005 году проблема глобального потепления только ухудшилась, и поэтому вязание крючком стало для многих попыткой привлечь внимание. Конечно, сколько кораллов удалось за это время действительно спасти, сказать сложно.

Выставку "Ценность и трансформация кораллов" можно увидеть с 29 января по 26 июня в музее Фридера Бурды в Баден-Бадене.

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