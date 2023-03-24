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Фото: Getty Images/W. Little
СпортРоссия

World Athletics восстановила членство ВФЛА

Евгений Жуков
46 мин. назад

После восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics она должна будет соблюдать 35 пунктов "особых условий". Однако из-за войны в Украине атлеты не смогут участвовать в соревнованиях.

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Спустя семь лет после прекращения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) совет ассоциации принял решение восстановить членство ВФЛА. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 23 марта.

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет отстранения из-за вопиющих институциональных нарушений допинга. Однако спортсмены, официальные лица и вспомогательный персонал из России и Беларуси по-прежнему исключены из соревнований в обозримом будущем из-за вторжения России в Украину", - отмечает World Athletics.

Особые условия восстановления ВФЛА

Как указывается в сообщении, независимый аудит подтвердил, что российская федерация выполнила все требования плана по восстановлению членства. Однако в дальнейшем ВФЛА должна будет соблюдать 35 пунктов "особых условий", предназначенные для обеспечения того, чтобы антидопинговые реформы ВФЛА оставались в силе и продолжали эффективно работать.

Эти условия, которые установлены на три года, а затем могут быть пересмотрены, будут способствовать осуществлению мониторинга и оценки ВФЛА со стороны World Athletics, а также помогут "защитить ВФЛА от внешнего давления и попыток повлиять на ее деятельность или контролировать ее".

ВФЛА также должна оплатить все расходы, понесенные независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) в связи с надзором за соблюдением ВФЛА установленных требований и особых условий в течение последующих трех лет, а также любые расходы World Athletics в связи с этим надзором.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализовала пункты восстановления организации. Теперь эта группа, завершившая свою работу, будет расформирована.

В марте 2022 года, после начала Россией полномасштабной войны в Украине, совет World Athletics отстранил спортсменов и представителей России и Беларуси от участия в соревнованиях.

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