 WhatsApp отвергает обвинения ФРГ в передаче данных пользователей в Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2020

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Мир

WhatsApp отвергает обвинения ФРГ в передаче данных пользователей в Facebook

Уполномоченный правительства ФРГ предостерег министерства от использования WhatsApp, объяснив это угрозой утечки данных. Владельцы мессенджера заверяют, что сообщения защищены сквозным шифрованием.

Силуэт человека со смартфоном и логотип мессенджера WhatsApp

Владельцы мессенджера WhatsApp отвергают прозвучавшие в Германии обвинения в передаче метаданных пользователей своей материнской компании Facebook. Сообщения в мессенджере "защищены сквозным шифрованием", их могут прочесть только непосредственные собеседники, приводит немецкое издание Handelsblatt слова представителя WhatsApp в понедельник, 18 мая.

Ранее уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Ульрих Кельбер (Ulrich Kelber) предостерег федеральные министерства и ведомства от использования этого приложения для обмена информацией. По его мнению, передача метаданных происходит уже при отправке сообщений. Кельбер призвал уважать защиту данных, а не пренебрегать ей "даже в эти трудные времена", когда пандемия заболевания COVID-19 привела к необходимости изменить способы коммуникации в государственных учреждениях.

Компания WhatsApp была основана в 2009 году. В 2014 году мессенджер был приобретен Facebook. Его аудитория насчитывает свыше 2 млрд человек.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 00:55

В Германии запретили Facebook собирать данные WhatsApp

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