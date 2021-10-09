WADA отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) путем голосования лишил Московскую антидопинговую лабораторию статуса "одобренный" для проведения анализа проб крови, связанных с программой "Биологический паспорт спортсмена". Тем самым он принял рекомендацию дисциплинарного комитета WADA. Такое решение в агентстве объяснили несоответствием лаборатории международному стандарту и этическому кодексу. Сообщение об этом обнародовано в субботу, 9 октября, на сайте WADA.

Московскую лабораторию, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, немедленно уведомили о решении исполнительного комитета. Исполком WADA оставляет за лабораторией право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

История вопроса

В конце января 2020 года WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории до окончания разбирательств независимого дисциплинарного комитета. С тех пор лаборатория не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе "Биологический паспорт спортсмена". Отзыв аккредитации предполагает эти же запреты.

В декабре 2019 года WADA лишило Россию права участвовать в крупных международных состязаниях в течение четырех лет в связи с обнаружением манипуляций с некоторыми данными, полученными из Московской лаборатории в январе 2019 года. Россия выразила несогласие и передала письмо в Спортивный арбитражный суд. Весной 2020-го дисциплинарный комитет WADA приостановил процедуру отзыва лицензии у Московской лаборатории до решения CAS. В декабре 2020 года суд смягчил решение исполкома WADA, отстранив спортсменов из РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира на 2 года.

В начале 2021 года дисциплинарное разбирательство возобновилось. На основании документов, предоставленных сторонами, дисциплинарный комитет WADA определил, что манипулирование данными сотрудниками лаборатории нанесло "ущерб антидопинговой программе" и что это является серьезным нарушением, оправдывающим отзыв.

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