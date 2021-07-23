 WADA разочаровано сокращением срока санкций для олимпийцев России | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

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Россия

WADA разочаровано сокращением срока санкций для олимпийцев России

Всемирное антидопинговое агентство по-прежнему против сокращения срока дисквалификации для олимпийцев РФ с четырех до двух лет, заявил глава WADA Витольд Банька.

Здание Олимпийского комитета России в Москве

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему выступает против сокращения срока санкций, введенных против олимпийцев России. "Разумеется, мы как WADA по-прежнему разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд уменьшил срок наказания с четырех до двух лет", -  заявил президент агентства Витольд Банька в пятницу, 23 июля, в Токио незадолго до церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. 


Под флагом Олимпийского комитета России

После манипуляций с  данными  российских спортсменов, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории, WADA лишило Россию права в течение ближайших четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а ее спортсменов - выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.

Допущенные к Олимпиаде в Токио 335 россиян выступят в статусе нейтральных атлетов, без национального флага и гимна, под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), но в форме с цветами национального флага - сочетанием белого, синего и красного. В связи с последним обстоятельством генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли отметил, что WADA однозначно получило не то, что требовало.

От участия в международных состязаниях Россия была отстранена в 2019 году. Но в конце 2020 года, после того как она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, тот сократил срок действия санкций до двух лет.

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    Автор: Григорий Аросев


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