WADA разочаровано сокращением срока санкций для олимпийцев России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по-прежнему выступает против сокращения срока санкций, введенных против олимпийцев России. "Разумеется, мы как WADA по-прежнему разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд уменьшил срок наказания с четырех до двух лет", - заявил президент агентства Витольд Банька в пятницу, 23 июля, в Токио незадолго до церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио.



Под флагом Олимпийского комитета России

После манипуляций с данными российских спортсменов, хранившимися в Московской антидопинговой лаборатории, WADA лишило Россию права в течение ближайших четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а ее спортсменов - выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.

Допущенные к Олимпиаде в Токио 335 россиян выступят в статусе нейтральных атлетов, без национального флага и гимна, под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), но в форме с цветами национального флага - сочетанием белого, синего и красного. В связи с последним обстоятельством генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли отметил, что WADA однозначно получило не то, что требовало.



От участия в международных состязаниях Россия была отстранена в 2019 году. Но в конце 2020 года, после того как она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, тот сократил срок действия санкций до двух лет.

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