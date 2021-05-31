 В Германии запретили заниматься сексом в траве | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.08.2021

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По Германии

В Германии запретили заниматься сексом в траве

Такие предупреждения появились в газетах на севере Германии. Местные общины решили обратить внимание туристов на якобы подстерегающие их опасности.

Остров Пёль

Пёль • Сразу оговоримся: никаких официальных запретов нет, да и актуальна "проблема" не по всей стране, а только в тех регионах Германии, где сейчас в самом разгаре пора сенокоса. Например, на балтийском острове Пёль, расположенном в Висмарской бухте в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Жители Пёля решили предостеречь туристов от занятий сексом в высокой траве. Для этого были установлены тюки соломы, из которых торчат ноги предполагаемых любителей предаться плотским утехам под открытым небом, а рядом находится плакат с надписью:

"Прошлым летом без вести пропали Фридберт и Лудо, Тис и Инза. Предупреждение: секс в высокой траве во время сенокоса запрещен! Опасно для жизни!!!" 

Остров Пёль

Трава на острове Пёль, как видно, очень густая и высокая

Однако были ли на самом деле случаи, когда под косилку попали люди? Бургомистр балтийского курорта, острова Пёль, Габриэле Рихтер (Gabriele Richter) уверяет, что таких инцидентов не было, уборка сена проходит без происшествий, а "тюки с ногами" установлены исключительно для того, чтобы люди улыбнулись.

В общем - шутка привлекла внимание широкой общественности и СМИ, а значит - удалась.

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  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Пёль (Poel) - один из немецких островов на Балтике. Расположен недалеко от побережья Мекленбурга-Передней Померании в Висмарской бухте примерно в десяти километрах от Висмара (Wismar). Долгое время являлся своего рода островом раздора между немцами, датчанами и шведами.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В 1927 году между островом и материковой частью построили дамбу, по которой проходит автомобильная дорога, однако многие туристы предпочитают добираться сюда на паромах. Особой популярностью Пёль пользуется среди велосипедистов, а также любителей водных видов спорта.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Тиммендорф. Этот маяк установили здесь в 1871 году, чтобы указывать путь кораблям, следующим в Висмар - город, игравший важную роль еще в средневековом Ганзейском союзе. Для ганзейских купцов он был одним из главных портовых городов наряду со Штральзундом и Любеком. Своего значения для морской навигации маяк на острове Пёль не потерял до сих пор.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В этом же месте на острове находятся рыбацкие причалы. Небольшой порт в Тиммендорфе также используется в качестве стоянки для спортивных лодок, катеров и яхт.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Площадь острова Пёль составляет 36 квадратных километров. Здесь постоянно проживает около 2,5 тысячи человек.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Название острова, по одной из версий, происходит от древнескандинавского имени, которым в германской мифологии называли бога света. По другой - от славянского выражения, обозначавшего плоское поле.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    В первые остров был упомянут в 1163 году в дарительной грамоте, составленной в Бремене и спустя десять лет подтвержденной императором Барбароссой.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Первые немецкие поселенцы прибыли на Пёль в 1210 году. Примерно в это же время здесь был заложен островной храм.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Долгое время обширными землями и многим здешними деревнями владели церковь и монастыри Северной Германии, в частности, Госпиталь Святого Духа из Любека, о котором мы уже подробно рассказывали в одном из наших туристических фоторепортажей.

  • Остров Пёль

    Остров Пёль

    Окончательно под контроль Мекленбурга Пёль, находившийся до этого в собственности Швеции, вернулся в 1903 году. Гости острова могут подробно познакомиться с его историей в небольшом краеведческом музее, расположенном в Кирхдорфе (Kirchdorf).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.ostsee-zeitung.de

Ссылка на статью в газете Ostsee Zeitung

Аудио- и видеофайлы по теме

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