В Германии запретили заниматься сексом в траве

Пёль • Сразу оговоримся: никаких официальных запретов нет, да и актуальна "проблема" не по всей стране, а только в тех регионах Германии, где сейчас в самом разгаре пора сенокоса. Например, на балтийском острове Пёль, расположенном в Висмарской бухте в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

Жители Пёля решили предостеречь туристов от занятий сексом в высокой траве. Для этого были установлены тюки соломы, из которых торчат ноги предполагаемых любителей предаться плотским утехам под открытым небом, а рядом находится плакат с надписью:

"Прошлым летом без вести пропали Фридберт и Лудо, Тис и Инза. Предупреждение: секс в высокой траве во время сенокоса запрещен! Опасно для жизни!!!"

Трава на острове Пёль, как видно, очень густая и высокая

Однако были ли на самом деле случаи, когда под косилку попали люди? Бургомистр балтийского курорта, острова Пёль, Габриэле Рихтер (Gabriele Richter) уверяет, что таких инцидентов не было, уборка сена проходит без происшествий, а "тюки с ногами" установлены исключительно для того, чтобы люди улыбнулись.

В общем - шутка привлекла внимание широкой общественности и СМИ, а значит - удалась.

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