Внимание! Германия готовится к катастрофе (фото)

О чем, собственно, идет речь? В начале 1950 годов Западная Германия создала систему оповещения населения страны о чрезвычайных ситуациях. Таковыми могли в то время быть природные и техногенные катастрофы, угрожающие жизни населения. Кроме того, Германия была готова оповестить жителей страны о внезапном начале военных действий - в том числе при ядерной войне.

Сирена, установленная на пожарной каланче

Общегерманскую проверку систем оповещения проводили в ФРГ дважды в год: в марте и сентябре. Осуществлялось оповещение путем использования различных технических средств. Так, в населенных пунктах и вблизи таковых были установлены сирены различных конфигураций. К началу 1990-х их в ФРГ насчитывалось 80 тысяч. Но когда закончилась холодная война, большую их часть решили демонтировать. Заботу о поддержании сирен и иных технических средств взяли на себя региональные власти, они же обязались финансировать как ремонт техники, так и проведение регулярных проверок систем оповещения.

Зачем нужна общегерманская проверка систем оповещения

Общегерманских проверок в Германии не проводили уже 30 лет. Последняя была на территории Западной Германии в 1990 году - еще до объединения страны. И вот в этом году снова решили провести. С чем это связано?

Мобильное приложение NINA информирует жителей Германии о чрезвычайных ситуациях

На сайте федерального правительства Германии написано, что одной из причин является необходимость научить население страны адекватно реагировать на информацию о потенциальных опасностях, причем речь идет преимущественно о природных катаклизмах: наводнениях, пожарах, ураганах и так далее. Кроме того, следует регулярно проверять, насколько технически безупречно функционирует автоматика и насколько хорошо скоординирована работа сотрудников ведомств и служб, отвечающих за оповещение. Плюс не надо забывать о том, что за 30 лет многое изменилось. И в этот раз в проверке системы впервые будут задействованы мобильные приложения, обычно оповещающие тех, кто скачал их на свои смартфоны, о приближении непогоды.

Как будет проводиться проверка систем оповещения

В 11 часов 10 сентября по всей Германии загудят сирены, по коммунам и городам будут ездить пожарные машины, сигнализирующие об опасности. На время проверки прервется вещание теле- и радиопередач. Мобильные приложения и ряд онлайн-платформ также громко сообщат о приближающейся опасности. На городских информационных табло, а также на экранах, которыми оснащен общественный транспорт, тоже появится информация.

Пожарная машина, оснащенная сиреной

И с этого года подобные общегерманские проверки систем оповещения, называемые в Германии Warntag ("день предупреждения об опасности"), будут проводиться ежегодно - всегда во второй четверг сентября.

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