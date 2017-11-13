 Взрывы в Крыму: что могло произойти на самом деле. DW Новости (10.08.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Взрывы в Крыму: что могло произойти на самом деле. DW Новости (10.08.2022)

Аннексированный РФ Крым до сих не был напрямую затронут войной. Россия утверждает, что основная версия ЧП на территории военного аэродрома - нарушение противопожарной безопасности. Курсируют слухи о том, что Москва в очередной раз лжет и что на самом деле это удар украинской армии или диверсия. Но власти Украины, отказываются брать на себя ответственность. Так что же произошло в реальности?

Другие сюжеты в медиатеке

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

А также в выпуске: Референдум в Запорожье - что говорят эксперты. DW Новости (09.08.2022)

Запад накажет россиян еще больше? В ЕС заговорили об отмене шенгенских виз для РФ. DW Новости (09.08.2022) 09.08.2022

А также в выпуске: Как Герхарда Шредера собирались исключить из собственной партии (08.08.2022)

Новый "Крым" Путина: в Запорожье проведут референдум. DW Новости (08.08.2022) 08.08.2022

Также в выпуске: реакция на доклад AI о нарушении гуманитарного права в Украине. (05.08.2022)

Берлин в огне: почему в столице Германии рвутся снаряды? DW Новости (05.08.2022) 05.08.2022

Также в выпуске: к расследованию взрыва в СИЗО в Еленовке подключится ООН.

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и причем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022) 04.08.2022

Читайте также

Smoke rises after explosions were heard from the direction of a Russian military airbase near Novofedorivka, Crimea August 9, 2022. REUTERS/Stringer

167-й день войны России против Украины: главные события 09.08.2022

Вблизи аэродрома Саки в аннексированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти по южной ветке "Дружбы".