Взрывы в Крыму: что могло произойти на самом деле. DW Новости (10.08.2022)

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Аннексированный РФ Крым до сих не был напрямую затронут войной. Россия утверждает, что основная версия ЧП на территории военного аэродрома - нарушение противопожарной безопасности. Курсируют слухи о том, что Москва в очередной раз лжет и что на самом деле это удар украинской армии или диверсия. Но власти Украины, отказываются брать на себя ответственность. Так что же произошло в реальности?