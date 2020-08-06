Взявший заложников в банке во французском Гавре сдался полиции

Вооруженный мужчина, взявший в заложники шесть человек в отделении банка в городе Гавр на севере Франции, через несколько часов сдался полицейским. Все заложники на свободе, их жизням ничто не угрожает, заверил министр внутренних дел Жеральд Дармаден в четверг, 6 августа.

Инцидент произошел в центре города ранним вечером. На место происшествия прибыли спецотряд полиции из Парижа, а также специалисты по разминированию, поскольку захватчик заявлял, что у него есть взрывчатка. Район был оцеплен. Стражи порядка вступили в переговоры с 34-летним захватчиком, после чего он начал отпускать заложников по одному.

Мужчина арестован, у него выявлены психические расстройства, заявил представитель местной полиции. Он не подтвердил обнародованную СМИ информацию о требованиях захватчика. По сведениям французских средств массовой информации, мужчина был известен властям из-за инцидентов с похищениями людей и нарушений, связанных с огнестрельным оружием.

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