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Выживших при крушении самолета Falcon 10 доставили в Кабул

Жан Рофе
22 января 2024 г.

Четыре члена экипажа российского самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в столицу Афганистана на военном вертолете талибов.

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Афганская провинция Бадахшан (фото из архива)
Бадахшан (фото из архива)Фото: Theodor Obstetrix/Pond5 Images/IMAGO

Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа российского самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил представитель сформированного радикальным исламистским движением "Талибан" временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

"Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь", - написал он на своей странице в соцсети Х. Муджахид прикрепил к посту кадры прибытия военного вертолета талибов со спасенными на аэродром Кабула.

Авиакатастрофа в Афганистане

Самолет Falcon 10, принадлежавший российской компании "Атлетик Групп" и частному лицу, пропал с радаров в воздушном пространстве Афганистана вечером 20 января, сообщила Росавиация. Борт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан. На борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.

По информации российских Telegram-каналов, пассажирами были предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы пишет, что они погибли. Их тела заберет спецборт, который вылетит в Кабул 23 января.

Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной крушения самолета мог стать отказ двух двигателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (часть 3 статьи 263 УК).

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