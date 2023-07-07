Автору гимна ГДР посвятили выставку

Ханс Эйслер написал музыку к сотням песен. Он дважды был номинирован на премию "Оскар". И он же написал музыку к гимну ГДР. Выставка в Музее истории Лейпцига приурочена к 125-летию со дня рождения композитора.

В Музее истории Лейпцига в пятницу, 7 июля, открылась выставка о жизни и творчестве немецкого композитора Ханса Эйслера (Hanns Eisler). В рамках экспозиции, посвященной 125-летию со дня его рождения, представлены не только личные рукописи, но и редкие репродукции музыкальных нотаций, концертные афиши, а также аудио- и киноматериалы.

К творческому наследию Эйслера относится музыка примерно к 500 песням и более чем к 40 фильмам (он дважды был номинирован на премию "Оскар"), сочинения для фортепиано и оркестра, камерная музыка, а также гимны ГДР и Коминтерна. Работы композитора следует рассматривать на основе его происхождения и истории семьи, отмечает куратор выставки Беттина Вайль (Bettina Weil).

Учился у основоположника Новой венской школы Шенберга

Уроженец Лейпцига еще в детстве вместе с родителями переехал в Вену. В юности Эйслер брал уроки у Арнольда Шенберга (Arnold Schönberg), автора 12-тоновой техники музыкальной композиции и основоположника Новой венской школы. Затем Эйслер переехал в Берлин, а после прихода к власти национал-социалистов эмигрировал в США. После Второй мировой войны увлеченный коммунистическими идеями композитор вернулся в Европу и обосновался в ГДР. Берлинская высшая школа музыки до сих пор носит его имя в названии - Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin .

Название выставки - "Гармония не жалеет сил" - отсылает к первой строке "Детского гимна" немецкого поэта Бертольда Брехта (Bertolt Brecht), который Эйслер тоже положил на музыку.

Экспозицию в Лейпциге, крупнейшем по численности населения городе Саксонии, можно увидеть до 15 октября.

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