  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Московский Кремль и Москва-река
Московский КремльФото: uncredited/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

В России высокопоставленным чиновникам запретили увольняться

Павел Мыльников
40 мин. назад

В администрации президента России желание уйти с поста расценивают как предательство и намекают пытающимся уволиться чиновникам на уголовные дела, пишут "Важные истории".

https://p.dw.com/p/4RMwu

Высокопоставленным российским чиновникам запрещено покидать свои посты на фоне войны России против Украины. Об этом интернет-издание "Важные истории" пишет в понедельник, 15 мая, со ссылкой на бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности, политтехнолога, работающего с одним из российских губернаторов, а также двух человек, близких к высокопоставленным чиновникам из администрации президента РФ.

Как минимум двое губернаторов пытались уйти со своих постов, но в администрации главы государства им "не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", подчеркнул экс-сотрудник ФСБ. Он не указал, о главах каких регионов идет речь.

После военного вторжения РФ в соседнюю страну многие российские чиновники захотели уволиться, уточнил другой собеседник. Однако в Кремле подобное желание "расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства", отмечают "Важные истории". Между тем запрет носит неформальный характер, поэтому некоторым чиновникам могут разрешить уволиться по состоянию здоровья или из-за коррупции, добавляет издание.

Смотрите также:

Год войны в Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Акция протеста представителей российской оппозиции (фото из архива)

Комментарий: Российской опозиции пора уйти с коммунальной кухни

Комментарий: Российской опозиции пора уйти с коммунальной кухни

Сами по себе споры между довоенными лидерами российской оппозиции - не катастрофа. Пусть себе ругаются, лишь бы общее дело делали. Но оно-то как раз и незаметно, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
Политика26 апреля 2023 г.
Марат Гельман

Гельман: Вина русских в том, что инфантильны, а не в том, что злодеи

Гельман: Вина русских в том, что инфантильны, а не в том, что злодеи

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал о необратимых изменениях внутри России, о пассивности российского общества, а также о вине и ответственности россиян за войну против Украины.
Политика2 мая 2023 г.
external

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?
Политика10 февраля 2023 г.45:00 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Путин

Путин экстренно созвал Совбез РФ после неудач под Бахмутом

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: Карикатурный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, словно циркач, пытается перескочить с одних цирковых качелей на другие, на которых написано "50%". Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре президентских выборов.

Выборы президента в Турции: Эрдогану не удался трюк

Выборы президента в Турции: Эрдогану не удался трюк

Политика3 ч. назад
Осман Кавала

Оппозиционер Осман Кавала: эксклюзивное интервью из тюрьмы

Оппозиционер Осман Кавала: эксклюзивное интервью из тюрьмы

Культура4 ч. назад
Эрве Асенсио

Эксперт ОБСЕ: "Авторитарные режимы иногда быстро слабеют"

Эксперт ОБСЕ: "Авторитарные режимы иногда быстро слабеют"

Политика5 ч. назад
Аплодисменты после речи Владимира Зеленского не стихали несколько минут

"Великий момент": Как Зеленский заставил попотеть весь Ахен

"Великий момент": Как Зеленский заставил попотеть весь Ахен

Политика11 ч. назад
Бездомная собака в Москве

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Почему в РФ хотят разрешить убийства бездомных животных

Общество12 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киеве, 16 июня 2022 года

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Политика14 мая 2023 г.
На главную страницу