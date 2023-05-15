В России высокопоставленным чиновникам запретили увольняться

В администрации президента России желание уйти с поста расценивают как предательство и намекают пытающимся уволиться чиновникам на уголовные дела, пишут "Важные истории".

Высокопоставленным российским чиновникам запрещено покидать свои посты на фоне войны России против Украины. Об этом интернет-издание "Важные истории" пишет в понедельник, 15 мая, со ссылкой на бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности, политтехнолога, работающего с одним из российских губернаторов, а также двух человек, близких к высокопоставленным чиновникам из администрации президента РФ.

Как минимум двое губернаторов пытались уйти со своих постов, но в администрации главы государства им "не просто запретили, а намекнули на уголовные дела", подчеркнул экс-сотрудник ФСБ. Он не указал, о главах каких регионов идет речь.

После военного вторжения РФ в соседнюю страну многие российские чиновники захотели уволиться, уточнил другой собеседник. Однако в Кремле подобное желание "расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу "демонстрации единства", отмечают "Важные истории". Между тем запрет носит неформальный характер, поэтому некоторым чиновникам могут разрешить уволиться по состоянию здоровья или из-за коррупции, добавляет издание.

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