 Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2020

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Мир

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена

В шести штатах, где Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования, выборщики отдали голоса за Байдена. Демократ, как и ожидалось, обходит республиканца по количеству голосов: 302 против 232.

Сертификаты для Коллегии выборщиков

Сертификаты для Коллегии выборщиков

В шести американских штатах, где действующий президент США, республиканец Дональд Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования на всеобщих выборах 3 ноября, члены Коллегии выборщиков в понедельник, 14 декабря, отдали свои голоса за его соперника, демократа Джозефа Байдена.

Байден, как и ожидалось, обходит Трампа по количеству голосов: 302 против 232. Необходимая отметка для объявления официальной победы пересечена после завершения процедуры в традиционной преимущественно продемократический настроенной Калифорнии (55 выборщиков).

Кандидатуру Байдена поддержали, в частности, в Аризоне (11 выборщиков), Висконсине (10), в Джорджии (16), в Мичигане (16), в Неваде (6) и в Пенсильвании (20). Все эти штаты в 2020 году относились к категории "колеблющихся".

Байден: пришло время перевернуть страницу

Джозеф Байден

Джозеф Байден

"Теперь пришло время перевернуть страницу, объединиться и начать выздоровление", - подчеркнул Джо Байден в преддверии итогового решения Коллегии выборщиков. "В этой борьбе за душу Америки демократия восторжествовала… Безупречность институтов выборов осталась непоколебимой", цитирует выдержки из его речи телеканал CNN.

Трамп продолжил говорить о "массовом мошенничестве"

Между тем президент США Дональд Трамп в Twitter продолжил выступать с утверждениями о "массовом мошенничестве" в ходе голосования. В подтверждение своих слов он сослался на публикацию в издании The Detroit Free Press. Между тем профильный компетентный орган - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) - 12 ноября опубликовал заявление, в котором подчеркивалось, что никаких доказательств фальсификации обнаружено не было.

Выборщики подписывают сертификаты со своими голосами. Эти бумаги затем направят председателю Сената Конгресса США Майку Пенсу, госсекретарю штата и старшему судье округа, где они голосовали, а также в Национальное управление архивов и документации США.

Обычно выборщики собираются в зданиях законодательных собраний штатов. Однако, по данным The New York Times, на этот раз в связи с пандемией были внесены коррективы. Так, в штате Делавэр они встретились в местном спортивном комплексе, а в Неваде мероприятие проходит в виртуальном формате.

Официальные итоги - на заседании Конгресса США

Официальные результаты голосования Коллегии выборщиков подсчитает новый состав Конгресса США 6 января 2021 года на заседании обеих палат под председательством Пенса.

Новый президент США вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в будущей администрации.

Процедура передачи власти запущена

Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд ведущих американских СМИ спрогнозировал победу Джо Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается соглашаться с результатами выборов. По прогнозам, Байден набирал голоса 306 выборщиков - столько же, сколько Трамп в 2016 году, который тогда назвал свою победу ошеломительной. Глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп все же поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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    Автор: Илья Коваль


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