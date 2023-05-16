ЦРУ опубликовало в Telegram ролик для россиян

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало рекламный ролик с призывом к россиянам делиться информацией с американской разведкой. "ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", - говорится в описании к видео, опубликованному в официальном Telegram-канале ЦРУ во вторник, 16 мая.

Герои эмоционального двухминутного ролика под названием "Почему я пошел на контакт с ЦРУ" сомневаются в том, что живут той жизнью, которой хотели. Ни Путин, ни война России против Украины ни разу не упоминаются, при этом голос за кадром подчеркивает, что каждый гражданин может что-то делать для улучшения своего положения и при этом остаться патриотом.

"Мы хотели донести до россиян на их родном языке, что знаем, через что они проходят", - отметил в беседе с CNN сотрудник ЦРУ, пожелавший остаться анонимным. Как отметили представители американских спецслужб, таким образом они намерены убедить россиян, недовольных войной в Украине и жизнью в России, пойти на контакт. В Telegram-канале ЦРУ также был опубликован видеоролик с инструкциями о безопасном и анонимном способе связи с американскими спецслужбами.

По данным источника CNN, целевая аудитория может охватывать тысячи или десятки тысяч россиян, проживающих как внутри страны, так и за рубежом, и способных поделиться ценной информацией. Речь идет в том числе о сотрудниках спецслужб, сферы кибербезопасности, технологий, финансов, а также о военных и дипломатах.

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