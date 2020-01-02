VW готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ

Переговоры о мировом соглашении в рамках "дизельгейта" между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG (VW) и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) в пятницу, 14 февраля, завершились провалом. Тем не менее автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам машин с манипулированными дизельными двигателями.

VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, которые добиваются компенсации по делу о манипуляциях данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей автомобилей концерна. Потребительская организация в свою очередь возложила вину на Volkswagen.

По утверждению защитников потребителей, VW отказалась создавать прозрачную систему компенсационных выплат. Volkswagen заявил, что представители истцов предъявили требование о единовременном адвокатском гонораре в 50 млн евро, но никак не обосновали эту сумму.

При этом стороны уже договорились об общей компенсации в 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с манипулированным двигателем получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего числа признанных исков. Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.

В сентябре 2015 года VW признал манипуляции с дизельными двигателями

Дело о компенсациях клиентам VW, пострадавшим от дизельного скандала, рассматривается в Высшем земельном суде Брауншвейга с сентября 2019 года. Истцы доказывают, что концерн сознательно ввел в заблуждение покупателей 11 миллионов автомобилей, проданных по всему миру. В сентябре 2015 года автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Автоконцерну в Германии ранее уже был назначен штраф в 1 млрд евро по делу о манипуляциях данными о выбросах дизельных двигателей. В США VW заплатил из-за "дизельгейта" 18 млрд долларов штрафов и компенсаций, концерн вынужден был отзывать свои дизельные автомобили с американского рынка для устранения технических фальсификаций. В Австралии сумма компенсаций 57 тысячам австралийских потребителей составила почти 80 млн евро. Обвинения VW предъявили так же в Канаде и Великобритании.

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