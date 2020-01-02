 VW готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.02.2020

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Германия

VW готов выплатить компенсации владельцам дизельных машин в ФРГ

Volkswagen и защитники прав потребителей обвиняют друг друга в провале переговоров по мировому соглашению. Автоконцерн обещает в любом случае выплатить 830 млн евро компенсаций владельцам манипулированных дизелей.

Завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия

Завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия

Переговоры о мировом соглашении в рамках "дизельгейта" между немецким автомобильным концерном Volkswagen AG (VW) и Федеральным объединением центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) в пятницу, 14 февраля, завершились провалом. Тем не менее автогигант обещает напрямую выплатить компенсации владельцам машин с манипулированными дизельными двигателями.

VW обвинил в провале мирового соглашения адвокатов истцов, которые добиваются компенсации по делу о манипуляциях данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей автомобилей концерна. Потребительская организация в свою очередь возложила вину на Volkswagen.

По утверждению защитников потребителей, VW отказалась создавать прозрачную систему компенсационных выплат. Volkswagen заявил, что представители истцов предъявили требование о единовременном адвокатском гонораре в 50 млн евро, но никак не обосновали эту сумму.

Контекст

При этом стороны уже договорились об общей компенсации в 830 миллионов евро. Каждый владелец дизельного автомобиля VW с манипулированным двигателем получит от 1800 до 2100 евро в зависимости от общего числа признанных исков. Автоконцерн после внеочередного заседания правления после провала переговоров объявил, что сохраняет намерение выплатить компенсацию покупателям в заявленном объеме.

В сентябре 2015 года VW признал манипуляции с дизельными двигателями

Дело о компенсациях клиентам VW, пострадавшим от дизельного скандала, рассматривается в Высшем земельном суде Брауншвейга с сентября 2019 года. Истцы доказывают, что концерн сознательно ввел в заблуждение покупателей 11 миллионов автомобилей, проданных по всему миру. В сентябре 2015 года автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.  

Автоконцерну в Германии ранее уже был назначен штраф в 1 млрд евро по делу о манипуляциях данными о выбросах дизельных двигателей. В США VW заплатил из-за "дизельгейта" 18 млрд долларов штрафов и компенсаций, концерн вынужден был отзывать свои дизельные автомобили с американского рынка для устранения технических фальсификаций. В Австралии сумма компенсаций  57 тысячам австралийских потребителей составила почти 80 млн евро. Обвинения VW предъявили так же в Канаде и Великобритании.

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Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом.  

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