Очень старый монорельс! Летающим поездам в Вуппертале - 120 лет

Вуппертальская подвесная железная дорога (www.schwebebahn.de) была открыта 1 марта 1901 года - 120 лет назад. С тех пор много воды утекло в Вуппере, над которым она проходит, менялись эпохи, случились две мировые войны, сменилось несколько моделей вагонов, но дорога остается, причем та же самая, построенная на рубеже позапрошлого и прошлого веков посреди Рурской области - важного промышленного центра в Германии.
Можно смело сказать, что перед нами - действующий памятник технической истории, модернизированный и продолжающий играть важную роль в транспортной системе этого города. Вагоны примерно за 35 минут проезжают около 13 км, делая два десятка остановок. Сейчас эта дорога ежедневно перевозит около 65 тыс. пассажиров. Ежегодно - примерно 24 млн. Некоторые туристы приезжают в город лишь с одной целью - прокатиться в этих вагонах.
Вуппертальская подвесная дорога. Фотографии
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Вуппертальская подвесная дорога
Вуппертальской подвесной монорельсовой дороге (Wuppertaler Schwebebahn) - 120 лет. Она была введена в эксплуатацию 1 марта 1901 года. В этой галерее мы собрали исторические снимки, открытки, почтовые марки и современные фотографии из Вупперталя - немецкого города на реке Вуппер в Рурской области. Поехали!
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Вуппертальская подвесная дорога
На этом снимке - исторический вагон. В октябре 1900 года, то есть еще до официального открытия дороги, поездку на нем совершил император Германии - кайзер Вильгельм II, вместе со своей супругой императрицей Августой Викторией посетивший этот город.
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Вуппертальская подвесная дорога
Фотография, сделанная во время прибытия Вильгельма II и Августы Виктории на станцию Дёпперсберг (Döppersberg) только что построенной в Вуппертале монорельсовой дороги в 1900 году.
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Вуппертальская подвесная дорога
Сегодня в этом музейном "Императорском вагоне" (Kaiserwagen) можно прокатиться по особым случаям, например, во время экскурсий, а также в качестве гостей или главных действующих лиц свадьбы. В нем проводятся церемонии бракосочетаний.
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Вуппертальская подвесная дорога
Монорельсовая дорога давно стала главным символом Вупперталя. В 1997 году она была включена в список памятников города, то есть взята под архитектурную охрану. Так выглядят современные вагоны последнего поколения. Этот снимок сделан в депо, где они проходят техническое обслуживание.
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Вуппертальская подвесная дорога
Паровоз, монорельс, обычный трамвай и конная повозка на снимке 1905 года. Примерно 10 из 13 километров подвесной дороги проходит над рекой Вуппер.
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Вуппертальская подвесная дорога
Рурская область в это время стала важнейшим промышленным центром Германии. Только в районе нынешнего Вупперталя проживало около 400 тыс. человек. Развитие общественного транспорта имело в регионе важное значение. Эта почтовая открытка была выпущена в 1909 году.
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Вуппертальская подвесная дорога
Подвесная монорельсовая дорога была и остается большой редкостью. Она также свидетельствует об экономической мощи этого региона в эпоху индустриализации. Только посмотрите, как выглядят станции, больше напоминающие дворцы. На этой открытке - Вупперталь в 1930-х годах.
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Вуппертальская подвесная дорога
Станция Вертер Брюкке (Werther Bruecke) в наши дни. Обратите внимание на пристроенный во время модернизации лифт, чтобы сделать дорогу безбарьерной. Новые вагоны также спроектированы с учетом этих требований, чтобы было достаточно места для детских и инвалидных колясок.
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Вуппертальская подвесная дорога
Всего на 13-километровой линии сейчас насчитывается 20 остановок. Не все они выглядят, как на предыдущих иллюстрациях. Некоторые были возведены позже, например, в середине 1960-х. Эта фотография была сделана во время возведения новой станции Старый рынок (Alter Markt).
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Вуппертальская подвесная дорога
Черным днем в истории этой дороги стало 12 апреля 1999. Случилась трагедия. Ремонтники забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Пять человек погибли, более 40 получили ранения.
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Вуппертальская подвесная дорога
Вуппертальская подвесная дорога ежедневно перевозит сейчас от 65 тысяч до 85 тысяч пассажиров. Максимальная скорость составляет 60 27,5 км/ч, в среднем -27,5 км/ч. Среднее же расстояние между станциями не превышает 700 метров. Загрузка вагонов - почти 48 процентов.
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Вуппертальская подвесная дорога
Эта почтовая марка была выпущена десять лет назад - по случаю 110-летия дороги. Быстро летит время...
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Вуппертальская подвесная дорога
Днем по дороге передвигается 18 вагонов, в вечернее время - 11. На этом снимке - как раз один из них, после часа пик.
Автор: Максим Нелюбин
Почему большую часть дороги построили над рекой, выбрав такой необычный вариант? Потому что город растянулся вдоль долины реки Вуппер - не очень широкой и плотно застроенной: места для обычных трамвайных путей уже не хватало. Население этой агломерации составляло тогда около 400 тыс. человек. Прокладывать метро здесь было бы слишком сложно из-за скалистых пород и высокого уровня грунтовых вод.
На момент строительства дороги города, кстати, вообще еще не существовало! Он был внесен в карты и реестры под этим названием в 1929 году, объединив несколько граничивших друг с другом поселений на Вуппере. Поэтому в первые десятилетия в названии дороги упоминались именно они - "Schwebebahn Barmen-Elberfeld- Vohwinkel ". Ныне - городские районы Бармен, Эльберфельд и Фовинкель.
Как слониха Туффи выпала из вагона и попала в историю города
Долгое время подвесной трамвай считался одним из самых надежных транспортных средств в мире - ни встречного движения, ни перекрестков, ни пешеходов, разве что птица какая-нибудь пролетит. Однако в историю вуппертальского трамвая прочно вошла курьезная история, главным действующим лицом которой оказалась слониха по имени Туффи.
Слониха Туффи - граффити в Вуппертале
Летом 1950 года директор гостившего здесь цирка решил устроить необычную рекламную акцию. Для этого он отправил слониху Туффи прокатиться в знаменитом подвесном вагончике. Конечно же, участвовать в перформансе пригласили журналистов. Все шло гладко, слониха вела себя в трамвае не хуже хорошо воспитанной собаки, но ровно до первых вспышек фотокамер. Они так напугали цирковое животное, что слониха выпрыгнула из вагона прямо на ходу. По другой версии, слонихе просто стало скучно в тесном вагоне. Осколки разбившегося стекла ранили одного из журналистов.
Высота была небольшой, Туффи удачно приземлилась, вернее - приводнилась в неглубокий Вуппер. В общем, все обошлось легким испугом и огромным количеством статей в прессе. Туффи получила несколько ссадин и статус культового животного. Изображения этой слонихи можно увдеть в Вуппертале в самых разных местах.
Аварии и происшествия
Происшествия на монорельсе случались и раньше - до истории со слонихой, но к человеческим жертвам они не приводили. Однако 12 апреля 1999 вуппертальский монорельс стал местом крупной аварии. Ремонтники тогда забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс ночью. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Погибли пять человек, более четрых десятков получили ранения. После расследования дела и ремонта монорельсовую дорогу снова ввели в эксплуатацию.
2010-е также были омрачены серией технических происшествий и нештатных ситуаций. На некоторое время движение останавливалось. Пассажиры были вынуждены пользоваться автобусами, курсировавшими вдоль маршрута подвесной дороги, сетуя на неудобства и с нетерпением ожидая возвращения своего любимого монорельса в строй.
Вуппертальская дорога - в музейной коллекции
Чтобы не завершать рассказ на авариях и проблемах, отметим, что фотография Вуппертальской подвесной дороги "Летающий поезд" - "The Flying Train", сделанная в 1902 году, даже попала в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA).
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Рурская область с высоты птичьего полета
Общественный транспорт
Вуппер до Вупперталя доведет. Главная достопримечательность этого города с высоты птичьего полета похожа на гигантскую стальную сороконожку - такую большую, что вряд ли какая-то птица осмелится ее склевать. Город зажат в узкой долине, места мало, поэтому здесь вместо трамвайных путей решили построить такую подвесную монорельсовую дорогу - над рекой. Однажды из ее вагона выпала слониха...
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Я иду всех вас искать
Полет над Рурской областью напоминал не то игру в прятки, не то в поддавки: хотелось поймать камерой как можно больше старых знакомых - участников этой топографической игры, а сами участники совсем не прятались. Нарушая незыблемые принципы своей достопримечательной недвижимости, они словно гнались за неспешной тенью "Тетушки Ю", упрашивая команду и пассажиров непременно их застукать.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Транспортные артерии
Вот, например, в центре - автобан А40. Летом 2010 года в рамках проекта "Рурская область - Культурная столица Европы" его на целое воскресенье закрыли для машин. С одной стороны соорудили 60-километровый стол для самодеятельных пикников, другую оставили для велосипедистов и скейтеров. Потрясающий успех! Более трех миллионов участников. Справа - канал Рейн-Херне, слева - железная дорога.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Не берег Лазурный
Имидж у Рурской области - прокопченный и покрытый угольной и рудной пылью. Эпицентр индустриализации Германии, кузница оружейной промышленности "третьего рейха" и один из столпов послевоенного экономического чуда… Большинство шахт и металлургических предприятий давно закрыты. Некоторым присвоен статус индустриальных памятников. Регион небезуспешно переживает реструктуризацию.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Рурские ландшафты
Трудно поверить, но несколько десятилетий назад небо здесь было коричневым, а ландшафты темнели отвалами отработанной породы и горами угля. Рурская область казалась гигантским человеческо-механическим муравейником, в котором от шахты до шахты было рукой подать, один город до сих пор переходит в другой, третий... Сейчас она остается самым густонаселенным регионом Германии и пятым - в Европе.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Озеро с необитаемым крокодилом
На месте бывших карьеров давно уже образовались многочисленные водоемы - для рыбалки и культурного отдыха. Конечно, до финских красот далеко, но Рурскую область вполне можно назвать землей сотен озер - экскаваторных (Baggersee), как говорят немцы. Некоторые даже могут похвастаться собственными островами, например, этим, похожим на зеленого крокодила. Правда, поймать его можно только с воздуха.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Дома и тюрьмы
Стадионы, торговые центры, церкви, ратуши, школы и детские сады, кладбища - инфраструктура городских ландшафтов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Конечно, не достопримечательность, но что построили, то построили: высокий забор, двор с автобусами для перевозки заключенных, площадка для прогулок… Образцово-показательная тюрьма. В любом случае, с высоты в несколько сотен метров.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Заповедники Рурской области
Где промышленность, там и промышленники с предпринимателями. Они предпочитали и предпочитают строить виллы и покупать недвижимость вне шумных городов, а в местах более спокойных, каких в Рурской области достаточно. В список населенных пунктов с самой большой плотностью миллионеров в Германии входит городок Мюльхайм-на-Руре, из которого мы отправились в полет, куда и вернемся.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Так делают облака
В репортаже о шахте "Цольферайн" в Эссене, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали о вымирающей профессии "создателя облаков" - Wolkenmacher. Да, не много в Рурской области осталось комбинатов по производству кокса, но, как видим, некоторые все-таки действуют. Облака поднимаются над ними, когда раскаленный кокс опрокидывают в бассейны с водой, чтобы погасить.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе
В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Новое лицо со старыми чертами
Мы уже над Оберхаузеном. Этот уголок Рурской области лет 30 назад выглядел, как на предыдущих кадрах: сталелитейные комбинаты, прокатные станы, коксовые печи. Выделявшийся в процессе коксования горючий газ накапливали в таких огромных газгольдерах. В Оберхаузене его сохранили, превратив в самый высокий выставочный зал Европы, а рядом отстроили гигантский торгово-развлекательный центр.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Дюссельдорф Интернешнл
Из динамиков, с трудом перебивая рокот моторов, раздался радостный голос капитана. Командир корабля сообщил, что выдалось подходящее окно, и диспетчеры Дюссельдорфа дали добро на пролет над взлетно-посадочной полосой этого аэропорта, одного из крупнейших в Германии. Своего рода добавка, дополнительный аттракцион. Дюссельдорф находится уже не в Рурской области, но тесно связан с этим регионом.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Показательный пролет
Если смотреть из окна глазами пассажира, привыкшего к скоростям современных самолетов, все происходит, как в замедленном кино, но с хорошо знакомыми декорациями. Потихоньку снижаемся, неспешно делаем полукруг, как бы заходим на посадку, спокойно проходим над полосой и плавно, начав подъем, поворачиваем направо... Третий по количеству пассажиров аэропорт Германии ведет свою историю с 1927 года.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Туманный Рейн
Батюшка Рейн показал себя с туманной стороны. От Дюссельдорфа - назад в Рурскую область, к одному из крупнейших ее промышленных центров - Дуйсбургу. Ориентир - трубы металлургических комбинатов. Там, где Рур впадает в Рейн, находится самый большой по территории речной порт в мире - ворота Рурской области. Трудно представить себе, сколько миллионов тонн угля, руды, стали через него прошло.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Минута молчания
В 2010 году в городе произошла трагедия, в результате которой погиб 21 человек, более пятисот получили ранения. Случилось это в результате давки, возникшей во время проведения "Парада любви" (Loveparade). Этот промышленный пустырь недалеко от вокзала Дуйсбурга часто показывали в телевизионных передачах, как раз с такой перспективы.
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Рурская область с высоты птичьего полета
Вилла на холме
Заходим на посадку к аэродрому, с которого начался полет. Последний город на маршруте - Эссен с его высотными офисными зданиями, в которых расположены правления концернов, действующих в Рурской области. Эссен - ее неофициальная столица. Незадолго до приземления на пару мгновений в зелени одного из холмов промелькнула знаменитая Villa Hügel - резиденция династии Круппов. "Hügel" и есть "холм"…
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Рурская область с высоты птичьего полета
Час в сравнении
На современном пассажирском самолете за час можно пролететь всю Германию, да и в сопредельные государства заглянуть. "Тетушка Ю" за это время проделывает около 180 километров. До мировой войны во флоте немецкой компании Lufthansa их насчитывалось около восьмидесяти. Уже тогда, например, существовал своего рода бизнес-класс, оборудованный печатными машинками, можно было отправлять телеграммы…
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Рурская область с высоты птичьего полета
Впечатлениям - время, полету - час
Этим аэродромом, открытым в 1925 году, пользовались Круппы, другие промышленники, их гости, в том числе партийные бонзы "третьего рейха", посещавшие Рурскую область. Первый полет состоялся в 1919 году. Это был один из первых аэродромов Европы с бетонированной полосой. В 1937 году обслужил 15 тысяч пассажиров. Садились здесь и дирижабли Цеппелина… Историческое место. Исторический полет.
Автор: Максим Нелюбин