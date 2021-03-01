Очень старый монорельс! Летающим поездам в Вуппертале - 120 лет

Вуппертальская подвесная железная дорога (www.schwebebahn.de) была открыта 1 марта 1901 года - 120 лет назад. С тех пор много воды утекло в Вуппере, над которым она проходит, менялись эпохи, случились две мировые войны, сменилось несколько моделей вагонов, но дорога остается, причем та же самая, построенная на рубеже позапрошлого и прошлого веков посреди Рурской области - важного промышленного центра в Германии.

Можно смело сказать, что перед нами - действующий памятник технической истории, модернизированный и продолжающий играть важную роль в транспортной системе этого города. Вагоны примерно за 35 минут проезжают около 13 км, делая два десятка остановок. Сейчас эта дорога ежедневно перевозит около 65 тыс. пассажиров. Ежегодно - примерно 24 млн. Некоторые туристы приезжают в город лишь с одной целью - прокатиться в этих вагонах.

Вуппертальская подвесная дорога. Фотографии

Вуппертальская подвесная дорога Вуппертальской подвесной монорельсовой дороге (Wuppertaler Schwebebahn) - 120 лет. Она была введена в эксплуатацию 1 марта 1901 года. В этой галерее мы собрали исторические снимки, открытки, почтовые марки и современные фотографии из Вупперталя - немецкого города на реке Вуппер в Рурской области. Поехали!

Вуппертальская подвесная дорога На этом снимке - исторический вагон. В октябре 1900 года, то есть еще до официального открытия дороги, поездку на нем совершил император Германии - кайзер Вильгельм II, вместе со своей супругой императрицей Августой Викторией посетивший этот город.

Вуппертальская подвесная дорога Фотография, сделанная во время прибытия Вильгельма II и Августы Виктории на станцию Дёпперсберг (Döppersberg) только что построенной в Вуппертале монорельсовой дороги в 1900 году.

Вуппертальская подвесная дорога Сегодня в этом музейном "Императорском вагоне" (Kaiserwagen) можно прокатиться по особым случаям, например, во время экскурсий, а также в качестве гостей или главных действующих лиц свадьбы. В нем проводятся церемонии бракосочетаний.

Вуппертальская подвесная дорога Монорельсовая дорога давно стала главным символом Вупперталя. В 1997 году она была включена в список памятников города, то есть взята под архитектурную охрану. Так выглядят современные вагоны последнего поколения. Этот снимок сделан в депо, где они проходят техническое обслуживание.

Вуппертальская подвесная дорога Паровоз, монорельс, обычный трамвай и конная повозка на снимке 1905 года. Примерно 10 из 13 километров подвесной дороги проходит над рекой Вуппер.

Вуппертальская подвесная дорога Рурская область в это время стала важнейшим промышленным центром Германии. Только в районе нынешнего Вупперталя проживало около 400 тыс. человек. Развитие общественного транспорта имело в регионе важное значение. Эта почтовая открытка была выпущена в 1909 году.

Вуппертальская подвесная дорога Подвесная монорельсовая дорога была и остается большой редкостью. Она также свидетельствует об экономической мощи этого региона в эпоху индустриализации. Только посмотрите, как выглядят станции, больше напоминающие дворцы. На этой открытке - Вупперталь в 1930-х годах.

Вуппертальская подвесная дорога Станция Вертер Брюкке (Werther Bruecke) в наши дни. Обратите внимание на пристроенный во время модернизации лифт, чтобы сделать дорогу безбарьерной. Новые вагоны также спроектированы с учетом этих требований, чтобы было достаточно места для детских и инвалидных колясок.

Вуппертальская подвесная дорога Всего на 13-километровой линии сейчас насчитывается 20 остановок. Не все они выглядят, как на предыдущих иллюстрациях. Некоторые были возведены позже, например, в середине 1960-х. Эта фотография была сделана во время возведения новой станции Старый рынок (Alter Markt).

Вуппертальская подвесная дорога Черным днем в истории этой дороги стало 12 апреля 1999. Случилась трагедия. Ремонтники забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Пять человек погибли, более 40 получили ранения.

Вуппертальская подвесная дорога Вуппертальская подвесная дорога ежедневно перевозит сейчас от 65 тысяч до 85 тысяч пассажиров. Максимальная скорость составляет 60 27,5 км/ч, в среднем -27,5 км/ч. Среднее же расстояние между станциями не превышает 700 метров. Загрузка вагонов - почти 48 процентов.

Вуппертальская подвесная дорога Эта почтовая марка была выпущена десять лет назад - по случаю 110-летия дороги. Быстро летит время...

Вуппертальская подвесная дорога Днем по дороге передвигается 18 вагонов, в вечернее время - 11. На этом снимке - как раз один из них, после часа пик. Автор: Максим Нелюбин



Почему большую часть дороги построили над рекой, выбрав такой необычный вариант? Потому что город растянулся вдоль долины реки Вуппер - не очень широкой и плотно застроенной: места для обычных трамвайных путей уже не хватало. Население этой агломерации составляло тогда около 400 тыс. человек. Прокладывать метро здесь было бы слишком сложно из-за скалистых пород и высокого уровня грунтовых вод.

На момент строительства дороги города, кстати, вообще еще не существовало! Он был внесен в карты и реестры под этим названием в 1929 году, объединив несколько граничивших друг с другом поселений на Вуппере. Поэтому в первые десятилетия в названии дороги упоминались именно они - "Schwebebahn Barmen-Elberfeld- Vohwinkel ". Ныне - городские районы Бармен, Эльберфельд и Фовинкель.

Как слониха Туффи выпала из вагона и попала в историю города

Долгое время подвесной трамвай считался одним из самых надежных транспортных средств в мире - ни встречного движения, ни перекрестков, ни пешеходов, разве что птица какая-нибудь пролетит. Однако в историю вуппертальского трамвая прочно вошла курьезная история, главным действующим лицом которой оказалась слониха по имени Туффи.

Слониха Туффи - граффити в Вуппертале

Летом 1950 года директор гостившего здесь цирка решил устроить необычную рекламную акцию. Для этого он отправил слониху Туффи прокатиться в знаменитом подвесном вагончике. Конечно же, участвовать в перформансе пригласили журналистов. Все шло гладко, слониха вела себя в трамвае не хуже хорошо воспитанной собаки, но ровно до первых вспышек фотокамер. Они так напугали цирковое животное, что слониха выпрыгнула из вагона прямо на ходу. По другой версии, слонихе просто стало скучно в тесном вагоне. Осколки разбившегося стекла ранили одного из журналистов.

Высота была небольшой, Туффи удачно приземлилась, вернее - приводнилась в неглубокий Вуппер. В общем, все обошлось легким испугом и огромным количеством статей в прессе. Туффи получила несколько ссадин и статус культового животного. Изображения этой слонихи можно увдеть в Вуппертале в самых разных местах.

Аварии и происшествия

Происшествия на монорельсе случались и раньше - до истории со слонихой, но к человеческим жертвам они не приводили. Однако 12 апреля 1999 вуппертальский монорельс стал местом крупной аварии. Ремонтники тогда забыли убрать металлические когти, поставленные на рельс ночью. Утром первый трамвай, наскочив на них, сорвался и упал в реку. Погибли пять человек, более четрых десятков получили ранения. После расследования дела и ремонта монорельсовую дорогу снова ввели в эксплуатацию.

2010-е также были омрачены серией технических происшествий и нештатных ситуаций. На некоторое время движение останавливалось. Пассажиры были вынуждены пользоваться автобусами, курсировавшими вдоль маршрута подвесной дороги, сетуя на неудобства и с нетерпением ожидая возвращения своего любимого монорельса в строй.

Вуппертальская дорога - в музейной коллекции

Чтобы не завершать рассказ на авариях и проблемах, отметим, что фотография Вуппертальской подвесной дороги "Летающий поезд" - "The Flying Train", сделанная в 1902 году, даже попала в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA).

Смотрите также:

