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ВСУ: ПВО уничтожила 29 из 38 ударных дронов ночной атаки РФ

Роман Сулима
18 ноября 2023 г.

В ходе очередной атаки России украинским военным удалось отразить все беспилотники, летящие на Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Одесской области зафиксировано попадание в энергообъект, есть пострадавший.

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Перехват беспилотника над Киевом
Перехват беспилотника над Киевом (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Россия ночью вновь атаковала украинские города беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Shahed. Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ утром в субботу, 18 ноября. "Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников Shahed-136/131", - указали военные. Уточняется, что запуск состоялся из Курской области и Краснодарского края РФ.

"Шахеды" атаковали регионы Украины "в несколько волн", группами, уточнили в ВС ВСУ. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По данным украинского командования, в результате работы ПВО уничтожено 29 ударных дронов.

Атака на Киев отражена полностью

Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью сбили все вражеские дроны, которыми враг пытался атаковать Киев. Это была вторая БПЛА-атака за этот месяц. По предварительным данным, в столице - без жертв и разрушений. Об этом сообщает в Telegram Киевская городская военная администрация, уточняя при этом, что итоговые данные предоставят Воздушные силы.

Киевские власти утверждают, что российским дронам пришлось преодолеть сложный маршрут протяженностью около 1000 км, чтобы добраться столицы Украины. "Дроны противника были запущены с южного направления. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - почти десяток - были поражены на подступах к Киеву", - сообщил руководитель КГВА Сергей Попко.

Попадания в объекты в других областях Украины

Согласно сообщению Сил обороны юга Украины, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. "Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - передают военные в Telegram.

По данным официального канала Сил обороны юга Украины, системами противовоздушной обороны было уничтожено восемь дронов: шесть в Николаевской области и по одному в Херсонской и Одесской.

В Запорожской области Воздушные силы сбили четыре из восьми ударных беспилотников, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Юрий Малашко. По его словам, в результате атаки произошли пожары на объектах инфраструктуры. "Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих РФ", - написал он. О пострадавших не сообщается.

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