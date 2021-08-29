 Встреча президентов США и Украины снова перенесена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2021

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Мир

Встреча президентов США и Украины снова перенесена

Переговоры Байдена и Зеленского в Вашингтоне пройдут 1 сентября. Встреча двух лидеров переносится второй раз.

Джозеф Байден и Владимир Зеленский

Джозеф Байден и Владимир Зеленский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы американского государства Джозефа Байдена в Вашингтоне перенесена на 1 сентября. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщило украинское интернет-издание OBOZREVATEL со ссылкой на источник в офисе (администрации) президента Украины. В свою очередь украинской службе "Голоса Америки" подтвердили информацию в Белом доме.

По данным портала OBOZREVATEL, решение принято по инициативе американской стороны.

Изначально переговоры были запланированы на 30 августа

Изначально переговоры должны были состояться 30 августа. В среду, 1 сентября, у украинского лидера должен были пройти в США другие встречи.

Позднее общение с Байденом сдвинули на 31 августа. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это произошло в связи с "расширением программы визита".

Для Зеленского визит в США - первый с занятия поста президента

Вторник, 31 августа - крайний срок вывода американских войск из Афганистана. Внимание американской администрации, по мнению экспертов, в этот день будет сосредоточено на завершении эвакуационной миссии.

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Для Зеленского этот визит в США - первый за два года с момента его избрания президентом. Украинский лидер изначально хотел, чтобы Байден встретился с ним до переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня, однако подобный сценарий не реализовался. Срок визита Зеленского в Вашингтон до этого переносился - с конца июля на конец августа.

Энергосотрудничество и вопрос реформ

Как отметила 27 августа на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Дженнифер Псаки, визит призван подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, "тесное сотрудничество в вопросе энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по реализации реформ и борьбе с коррупцией". 

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    Автор: Ута Штайнвер


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