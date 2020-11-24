 Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.11.2020

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Россия

Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина

Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.

Путин опровергает, что Чубайс, Абрамович и Усманов являются дочерьми президента - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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