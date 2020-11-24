Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина

Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.
Смотрите также:
Светлана Кривоногих сколотила огромное состояние благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным. Ей принадлежит доля в банке "России" и горнолыжный курорт, утверждает издание "Проект".
"Спутник V"- это пропаганда или все же прорыв? Заявление президента России о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса вызвало в Германии очень широкий резонанс.
Глава "Роснефти" вновь доказал, что в России есть только один человек, который может больше, чем он. Это Владимир Путин, считает Константин Эггерт.